David: Juve, è un altro primo giorno. Al lavoro insieme, chi va e chi resta

Visite per Joao Mario. Miretti apre i cancelli

Circa un’ora dopo, Joao Mario arriva, scende dalla Jeep d’ordinanza: saluto e sorriso ai media presenti, sessione di foto e autografi e poi via con le visite mediche. Come al solito, quando si tratta di un nuovo arrivo, i controlli sono approfonditi e lunghi: uscirà nel primo pomeriggio, per poi recarsi in sede per le firme e le foto d’ordinanza. Non prima, però, di essere raggiunto dall’affetto di una larga delegazione familiare, che dal Portogallo è volata a Torino per l’occasione. Da segnalare, in contemporanea con l’arrivo dell’esterno ex Porto, l’ingresso nella clinica bianconera di Cabal, Tiago Djalò e Arthur. Anche per il centrocampista brasiliano c’è tempo per selfie a autografi con i tifosi. Ormai una tradizione estiva, come una volta lo era il Festivalbar. In parallelo, alla Continassa, è Fabio Miretti il primo a far aprire il cancello: da quel momento è un viavai delle macchine dei giocatori che fanno il loro ingresso allo Juventus Training Center. Anche qui, c’è chi chiede a gran voce che si fermino: la promessa – poi mantenuta -, è che il momento dedicato ai tifosi si sposti al termine dell’allenamento. Il programma prevede il ritrovo alle 10 e l’inizio della sessione alle 11.

Douglas Luiz: la rottura è insanabile

Il menù non si ferma al primo, perché già dal primo giorno è prevista una doppia seduta e così sarà per la prima settimana di lavoro a Torino. Il fulmine a ciel più o meno sereno arriva nel momento in cui il cancello si chiude. Tra i presenti, manca Douglas Luiz. Il brasiliano è assente ingiustificato, ci saranno dei provvedimenti disciplinari. È una rottura, ormai insanabile, l’ennesimo nodo intricatissimo da sciogliere sul mercato. Tra gli assenti, questa volta giustificati, anche Chico Conceicao e Jonathan David. Il portoghese gode di qualche giorno extra di ferie, tornerà lunedì. L’attaccante canadese, invece, alle prese con le ultime pratiche burocratiche da sbrigare, inizierà ad allenarsi questo pomeriggio. Infine, tra i convocati del primo giorno, c’erano anche Gil Puche e Alessandro Pietrelli, direttamente dalla Next Gen, come anche il portiere Giovanni Garofani, che era già presente in rosa per il Mondiale per Club. I primi due sono i candidati di quest’anno al salto definitivo di categoria: queste settimane di precampionato serviranno a Tudor per testarli e prendere una decisione.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE