Da Weah a Miretti, c’è una Juve con le valigie pronte: i milioni che potrebbero entrare in cassa

Le valigie, per tutti quanti loro, sono pronte da un po'. Anche perché tutti sanno che il loro futuro, chi per una ragione e chi per un'altra, non sarà bianconero. A partire da Timothy Weah, da tempo in procinto di lasciare Torino. Tra gli agenti registrati in sede, c’era anche il suo, con cui si è fatto un punto sulla situazione. Ecco: fino a questo momento nessun club si è concretamente avvicinato alle richieste della Juventus. Lo statunitense viene valutato intorno ai 20 milioni, mentre il Marsiglia si è fermato a 15. Non bastano ancora per la fumata bianca, visto e considerato che il giocatore ha parecchi estimatori pure in Premier League. La fretta nel lasciarlo andare non riguarda Comolli e Modesto, intenzionati ad ascoltare solo proposte congrue al valore di Weah: il Marsiglia resta comunque in netto vantaggio. In uscita, poi, c'è pure Fabio Miretti. Reduce da una buona stagione al Genoa, prima del brutto infortunio alla spalla. Sognava di poter lottare per un posto a centrocampo nella Juventus di quest'anno, ma in realtà il suo nome si sta intrecciando col Napoli. Lo vuole Giovanni Manna, che lo conosce da una vita. Piace pure ad Antonio Conte e l'inserimento delle ultime ore degli azzurri - oggi decisamente più vivaci rispetto al Bologna, altro club molto attento al classe 2003 - sembra poter sfociare in qualcosa di concreto.