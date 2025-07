David, primo giorno Juve. Quando torna Douglas Luiz e il piano mercato Kolo Muani

La Juventus prosegue la preparazione estiva al centro sportivo della Continassa con nuovi volti in campo. Oltre Joao Mario, arrivato nelle scorse ore, anche David si è allenato con il gruppo. Il suo primo giorno sotto la guida di Tudor tra sorrisi e voglia di mettersi in mostra. Douglas Luiz al contrario continua a far discutere . Il centrocampista brasiliano, atteso per l’inizio del ritiro, non si è ancora presentato e la sua assenza non è passata inosservata . Nessuna comunicazione ufficiale, nessun avviso: un’assenza ingiustificata che ha colto di sorpresa anche la società, che prenderà posizione. Dirigenza impegnata anche sul mercato per completare e rinforzare la rosa, tenendo conto anche degli esuberi.

David in gruppo: l'Iceman ha cominciato a sudare

Se da una parte c'è il nodo Douglas Luiz, dall’altra c’è un volto nuovo che ha portato entusiasmo e curiosità. È quello di Jonathan David: l’attaccante canadese è arrivato con un giorno di ritardo rispetto ai compagni ma secondo accordi già stabiliti. Nessun caso, quindi: solo tempi concordati. L'ex capocannoniere della Ligue 1 si è mostrato subito sorridente e determinato, come testimoniano le immagini diffuse dalla società. “Iceman”, com’è soprannominato, è apparso in grande forma e pronto ad affrontare la sua prima avventura in Serie A. Dopo le visite mediche sostenute al JMedical lo scorso 4 luglio, ora il classe 2000 ha ufficialmente iniziato a lavorare sotto la guida di Tudor, con l’obiettivo di guadagnarsi un posto centrale nel nuovo attacco juventino.

Juve, incontro con gli agenti di Douglas Luiz

Per cercare di riportare il sereno nell'ambiente, la Juve deve risolvere subito questa situazione. Un primo contatto tra la dirigenza e gli agenti del giocatore c’è stato, anche se nessuna delle parti ha voluto entrare nel merito della decisione del classe '98. È però già stato fissato un nuovo incontro, mentre lo stesso Douglas Luiz ha fatto sapere che il suo rientro è previsto per la prossima settimana. Una mossa tardiva che non lo metterà comunque al riparo da provvedimenti disciplinari, già allo studio dei vertici bianconeri. Una tensione che si inserisce in un contesto già segnato dalla mancata centralità tecnica del giocatore: non rientrava nei piani di Igor Tudor, e la dirigenza è da tempo al lavoro per trovargli una nuova sistemazione sul mercato.