Sancho, Amorim spaventa la Juve: "Pronto a riprendermelo in rosa. Non solo Jadon"

La Juventus , da settimane, si trova confinata in una partita snervante. Tira i dadi con pazienza e strategia, avanzando una mossa dopo l'altra nel tabellone del mercato, per poi finire sempre nella stessa casella: quella che ti riporta al punto di partenza. La trattativa per Sancho assomiglia ormai al gioco dell'oca . Un circolo vizioso senza fine che sta facendo spazientire i tifosi e - probabilmente - pure il fantasista dello United: ogni passo è reale, sì, ma fondamentalmente inutile se i bianconeri non libereranno prima spazio nella rosa. Il problema, infatti, non riguarda né Sancho né lo United. L'accordo con giocatore è definito da tempo e la distanza con i Red Devils è sottile. Balla giusto qualche milione tra l'offerta ufficiale della Juve (15 milioni di sterline) e la richiesta del club inglese . Nulla che non si possa risolvere davanti a un tavolo, vista l'evidente unità di intenti che ha sempre accompagnato i discorsi dei due club. Sancho, fin da subito, ha fatto sapere allo United di volere solo la Juventus, tanto da essere pronto a ridursi l'ingaggio che dai 10 milioni percepiti in Inghilterra dovrebbe passare a 6 . E il Manchester, dal canto suo, si è detto disposto ad assecondare le richieste del proprio tesserato, a patto che il suo trasferimento permettesse di attutire la spesa fatta nel luglio del 2021: quei 85 milioni di euro versati nelle casse del Borussia Dortmund...

L'avvertimento di Amorin

Almeno, questo è stato il leitmotiv delle ultime settimane, prima che Ruben Amorim uscisse allo scoperto sulle situazioni dei tre epurati, e cioè Sancho, Antony e Garnacho: «Se arriveranno al punto di dover rientrare in squadra lo faranno, perché sono i nostri giocatori - le parole del tecnico dei Red Devils -. Se il club non otterrà il giusto prezzo, resteranno. Sono pronto ad accogliere nuovi giocatori». Nessuna marcia indietro da parte del club inglese, che giovedì ha spedito un proprio intermediario nelle sedi juventine nella speranza di chiudere a breve l'operazione. Semmai un semplice avvertimento: "Se volete Sancho fatevi avanti, ma non aspettatevi sconti o trattamenti di favore".

Manovre in uscita: da Douglas Luiz a Vlahovic

L'impasse, dunque, è la stessa che riguarda il resto delle operazioni in entrata dei bianconeri: per piazzare l'affondo decisivo, Comolli dovrà prima trovare una nuova sistemazione ai profili in uscita, a cominciare da Nico Gonzalez - l'alter ego dell'inglese, quello che libererebbe uno slot sulla trequarti - passando per Weah, Douglas Luiz e Vlahovic. La situazione del serbo resta la più spinosa: i bianconeri confidano di riuscire a cederlo il prima possibile per poter chiudere la trattativa con il Psg per il rinnovo del prestito di Kolo Muani, e scongiurare l'impatto a bilancio del serbo che quest'anno toccherà quota 43 milioni. Il prezzo per Vlahovic è stato fissato da tempo: con 25 milioni è libero di andare. Il Milan, in prima fila, temporeggia, poiché convinto di poterlo acquistare sul gong del calciomercato, quando la Juventus potrebbe vedersi costretta a cederlo al prezzo di saldo. Uno scenario che il dg Comolli vorrebbe evitare: da qui l'incontro calendarizzato nei prossimi giorni con l'agente del serbo, Darko Ristic, per trovare una soluzione che accontenti tutti. Ma la strada resta in salita...

