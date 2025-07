Douglas Luiz, altro che multa: grana Juve enorme, rifiutate tutte le offerte. Vuole solo una big!

Un anno fa nessuno, ma proprio nessuno avrebbe immaginato un finale così triste per una storia che sembrava scritta da uno sceneggiatore hollywoodiano: un campione reduce da una super stagione pronto ad accendere una piazza desiderosa di tornare a vincere, peraltro pure accompagnato da una campionessa altrettanto forte e forse ancora più conosciuta. Nel frattempo il mondo di Douglas Luiz si è ribaltato: oltre a non avere più al suo fianco Alisha Lehmann , rischia a breve di perdere anche la Signora del calcio italiano. Lo strappo, peraltro, l’ha dato lo stesso brasiliano, non presentandosi al raduno di giovedì agli ordini di Igor Tudor : un segnale di rottura che ha infastidito la Juventus, allenatore e dirigenza compresi. Tuttavia il club bianconero, pur seccato, non perde la calma e soprattutto la serenità: l’obiettivo, adesso, è trovare una soluzione, se possibile anche prima del ritorno di Douglas in Italia. Già perché, rispetto alla “sparizione” di giovedì, ieri c’è stato un passo in avanti. Perché la Juve si è confrontata con l’entourage del centrocampista ex Aston Villa e si può dire che, nonostante l’irreperibilità del giocatore, ci sia stato una sorta di chiarimento tra le parti.

Douglas Luiz, è grana vera: vuole solo una big!

Un passaggio che non cambia la sostanza delle intenzioni bianconere: arriverà una multa commisurata alla gravità del comportamento, come regolamento interno. E le strade sembrano definitivamente destinate a separarsi. Premesso ciò, chi cura gli interessi di Douglas Luiz ha detto che il brasiliano tornerà a Torino da Rio de Janeiro la prossima settimana, in tempo per rientrare nel gruppo prima della partenza della squadra in direzione Herzogenaurach, in Germania, per il ritiro precampionato. Ma la dirigenza juventina vuole confrontarsi con il giocatore prima di inserirlo di nuovo nel gruppo: così da capire quali siano i motivi del comportamento e le volontà del ragazzo. Anche se la situazione appare piuttosto chiara: Douglas si rivede in Premier League, però solo in un top club. Dunque West Ham, Everton e forse pure il Nottingham Forest non interessano al brasiliano, almeno per il momento. La Juve cercherà di far capire, a lui e al suo entourage, che serve abbassare le pretese e trovare un punto di incontro utile a soddisfare tutti.

Rifiutata anche l'Arabia

Per cedere Douglas Luiz la Juventus vuole 40 milioni, dopo averne spesi una cinquantina un anno fa (nell’operazione con l’Aston Villa in cui erano stati inseriti Barrenechea e Iling Junior): finora ci sono stati sondaggi inglesi e un paio di proposte importanti dall’Arabia che il centrocampista ha declinato tramite i suoi rappresentanti. La Juventus, con serenità, vuole provare a chiudere la questione magari prima del ritorno a Torino di Douglas, in modo da evitare ulteriori imbarazzi: di certo, anche se c’è stato un chiarimento con gli agenti, il club non intende soprassedere. E la vendita di Douglas Luiz potrebbe finanziare un colpo di alto profilo nella linea mediana: Thuram e Locatelli sono titolari, ma con tre competizioni da affrontare la Juve ha bisogno di qualità e quantità nella zona nevralgica del campo. Tra problemi fisici e un rapporto con l’ambiente mai decollato, Douglas Luiz ha rappresentato una delle più deludenti operazioni della Juve degli ultimi anni: siamo ormai ai titoli di coda, come in un film dal finale amaro.

