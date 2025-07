David, chiamatelo centravanti: l'uomo di ghiaccio si prende la Juve. Vlahovic a guardare e a postare

Tutto come da programma stilato in anticipo. Mentre i nuovi compagni iniziavano a girare intorno al campo centrale della Continassa, sotto lo sguardo attento di Igor Tudor e del suo staff, Jonathan David era impegnato a sbrigare le ultime scartoffie, pratiche burocratiche necessarie all’inizio della sua avventura a Torino. Ieri, però, l’attaccante ha finalmente dato il via al suo primo giorno di Juventus. L’iter è quello comune a tutti: ingresso rapido dal cancellone del Training Center, auto d’ordinanza parcheggiata lì dove ora ha un posto dedicato con tanto di targhetta e poi via dentro lo spogliatoio. Le presentazioni con il resto del gruppo, un abbraccio con chi già conosceva bene – Weah su tutti, suo ex compagno al Lilla -, e infine l’ingresso in campo.