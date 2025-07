Cosa c'entra Sergio Conceicao con Joao Mario: la decisione che ha cambiato la carriera dell'esterno

Una sgambata interlocutoria, per corredare le strette di mano di giovedì - quando ha avuto modo di presentarsi al resto dei compagni bianconeri - ai primi spunti sul campo. Quasi un provino, per consegnare subito una bozza del suo repertorio tecnico. Ma senza strafare: chi ha giocato con Joao Mario lo ha sempre descritto come un ragazzo timido, riservato e dedito al lavoro. Non a caso, fin dai tempi della Sanjoanese rivendica con fierezza un mantra in particolare, instillatogli da papà Mario Jorge (in passato allenatore di varie squadre di Madeira): «Continua a correre finché gli altri non si accorgeranno di te». Nato a San Joao di Madeira, ci ha messo poco a farsi notare dal settore giovanile del Porto che nel 2009 (quando aveva solo 9 anni) se lo assicura, trasformandolo in uno dei perni dell’Under 10. Dopo una trafila lunga 10 anni all’interno del club portoghese, culminata con un paio di stagioni nel Porto B, arriva la chiamata di Sergio Conceiçao , deciso a promuoverlo definitivamente in prima squadra. D a lì l’esordio nel luglio del 2020 in Primeira Liga, nella vittoria contro lo Sporting Lisbona, fino ad arrivare - quattro mesi più tardi - a quello in Champions nel match con il Marsiglia .

Joao Mario, parla l'algoritmo: perché è l'uomo giusto per la Juve di Comolli

Joao Mario e il soprannome di “Turbo Lopes”

Eppure il feeling con il tecnico portoghese non scatta come sperava: ha un buon passo e una propensione all’assist (caratteristiche fondamentali per un ala destra), ma qualcosa continua a non convincere appieno Conceiçao. Poi la svolta, con il tecnico deciso ad abbassarne il raggio d’azione, arretrandolo nei quattro di difesa. Una scelta decisiva per la carriera di Joao Mario che, da quel momento in poi, diventerà l’interprete designato sulla corsia di destra per i successivi quattro anni, dove ha messo a referto 5 gol e 26 assist in 181 presenze, guadagnandosi il soprannome di “Turbo Lopes”. A stregare Comolli non solo l’appetibilità economica dell’affare Joao Mario, ma soprattutto i dati relativi al suo rendimento. Numeri alla mano, il portoghese nella passata stagione è rientrato nella top 5 degli esterni destri più pericolosi d’Europa per passaggi chiave, e nel podio dei pari ruolo per percentuale di dribbling riusciti. Nelle prime video interviste pubblicate dal club, Joao Mario si è soffermato più volte su un concetto chiave che l’ha sempre accompagnato nella sua precedente esperienza al Porto: un ambizione sfrenata nel conquistare qualsiasi titolo a disposizione. E quando gli hanno chiesto quale fosse il suo sogno, non ci ha pensato un attimo: «Semplice: voglio vincere la Champions con la Juventus!».

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE