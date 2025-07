Juve, l'algoritmo di Comolli dice Hjulmand o André. Ma le strade del mercato sono infinite...

Da Bissouma a Kessie e Amrabat

Ma la lista di Comolli è decisamente più profonda, perché comprende obiettivi diversi a seconda del budget a disposizione e delle necessità nel reparto. Già, perché sono molteplici gli incastri possibili: che venga confermato o meno in rosa quel McKennie ormai in scadenza di contratto, per esempio, o che Miretti convinca o meno Tudor in questi giorni di ritiro. Potrebbe bastare un ingresso, potrebbero servirne due. Potrebbe bastare un rincalzo di qualità, potrebbe servire un potenziale titolare che metta in discussione i gradi conquistati sul campo, negli ultimi mesi, da Locatelli e Thuram. E proprio per ragioni di convenienza, oltre che di gradimento tecnico, resta in alto anche il nome di Yves Bissouma, giunto a undici mesi soltanto dalla scadenza di contratto con il Tottenham, che lo cederebbe volentieri per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Il rischio, in questo caso, è che per l’ivoriano si apra un’asta su scala internazionale, proprio per l’accessibilità del profilo.