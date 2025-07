Arthur, il turista Juve rifà la valigia: ecco la destinazione. Weah, arriva l'agente

Non è passato affatto inosservato lo sbarco a Torino nelle scorse ore dell’agente Badou Sambague. Un blitz che ha una motivazione precisa: chiarire il futuro del suo assistito Timothy Weah , che ormai sembra non rientrare più nei piani di Igor Tudor . Tanto che la Juve a già fine giugno aveva dato il via libera alla cessione al Nottingham Forest per 14 milioni. Gli stessi che ha messo sul piatto l’ Olympique Marsiglia per regalarlo a Roberto De Zerbi . Una mossa favorita dal pieno sostegno dell’esterno americano, che da un paio di settimane ha trovato l’intesa con l’OM per un contratto fino al 2030 da 2,5 milioni e accettato la destinazione a differenza di quanto accaduto col Forest. Peccato che la proposta dei francesi non abbia soddisfatto la Vecchia Signora, che valuta l’ex Lille intorno ai 18-20 milioni.

La Premier su Weah

In particolare i marsigliesi avevano proposto un prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (12 milioni), che però si sarebbe tramutato in obbligo a condizioni molteplici e non così agevoli da raggiungere. Tradotto: nessuna garanzia sulla cessione a titolo definivo per la Juve, che ha frenato. Ecco perché il dg Comolli e il dt Modesto che in queste ore faranno il punto della situazione con Sambague, prospettandogli di nuovo la possibilità di un approdo in Premier League, dove ci sarebbero tre società pronte a entrare in azione. Da capire se di gradimento di Tim, ma questa è un’altra storia. Occhio pure alla Ligue 1, da dove dopo l’OM ci sarebbe un’altra società pronta a uscire allo scoperto (occhio al Lione di Fonseca che ha già allenato Weah ai tempi del Lille).

Anche Arthur in uscita

Restando in tema di uscite: Arthur Melo può tornare in Spagna. Non al Girona dove aveva militato negli ultimi mesi, visto che i catalani si sono accaparrati Lemar dall’Atletico Madrid in prestito con metà ingaggio a carico dei Colchoneros. La stessa formula che avevano prospettato due settimane alla Vecchia Signora, che però si è mostrata poco disponibile verso tale soluzione. Ecco perché ora per il brasiliano può prendere quota l’opzione Betis Siviglia dopo che gli andalusi hanno incassato i no di Bennacer (Milan), Asllani (Inter) e Mandragora (Fiorentina). Adesso Pellegrini ha indicato nell’ex Barça il nome giusto per rinforzare la cabina di regia biancoverde. Si tratta. Nel frattempo Arthur ha dato piena disponibilità verso l’opzione Betis, al netto di un paio di chiamate arrivate da squadre brasiliane per tornare in patria. Avanti tutta…