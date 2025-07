Miretti o McKennie: alla Juve solo uno! Napoli, Roma e Milan in agguato

TORINO - In estate, oltre al bollino nero del traffico autostradale nel primo weekend di agosto, c'è solitamente un'altra certezza. Riguarda casa Juventus: il dubbio legato al futuro di Weston McKennie. Uno che quando ce l'hai è impossibile non farlo giocare: Allegri, Thiago Motta e Tudor sono gli ultimi ad aver beneficiato della duttilità del centrocampista statunitense. Che però, di questi tempi, è da sempre un giocatore intorno al quale gravita un punto interrogativo gigantesco. Per la seconda estate di fila il motivo è sostanzialmente lo stesso: il rinnovo di contratto. L'anno scorso era stato formalizzato un accordo ponte fino a giugno 2026, per poter rinegoziarlo a mercato chiuso. Ma dodici mesi dopo il nodo non è stato districato. Le commissioni richieste dagli agenti di McKennie continuano ad essere un motivo ostativo al prolungamento del contratto, che infatti resta in ghiaccio. E così le voci di una possibile partenza nelle prossime settimane aumentano a dismisura. Anche grazie ai tanti estimatori che il centrocampista classe '98 continua a raggranellare: in Inghilterra le squadre che lo prenderebbero sono tante, idem in Germania e persino negli Stati Uniti, sebbene in questo momento la tappa del ritorno in patria resti sullo sfondo. E poi c'è l'Italia: la Roma osserva con attenzione, per non parlare del Milan, visto che Allegri conosce benissimo pregi e difetti di McKennie.