Vlahovic-Juve, il tempo passa e il rischio sale. Nuovo affondo per Kolo Muani

Se non ora, quando? Beh, tra un mesetto, o giù di lì. Le tempistiche più probabili per arrivare alla soluzione del Cubo di Dusan , ovvero la cessione del gravoso fardello Vlahovic , sono anche le più temute dalla Juventus . Già, perché la permanenza del serbo in gruppo nelle prossime settimane – al di là degli eventuali riflessi sull’armonia dello spogliatoio – rischia di incatramare il già appiccicoso mercato in entrata dei bianconeri. Ma le pretendenti, a partire dal Milan sempre in pole position, lo sanno: più i giorni passano e più i milioni scendono. Le ultime giornate di DV9 non hanno mutato gli scenari a breve gittata intorno al suo futuro. L’ex viola, faraonico contratto da 12 milioni all’anno in scadenza tra undici mesi, si è presentato sorridente al raduno della Continassa , ha svolto le visite mediche di rito e, subito dopo, si è messo a disposizione del tecnico croato. Ben sapendo, in realtà, che il suo domani non sarà a Torino. Di certo non oltre il 30 giugno 2026, con ogni probabilità nemmeno dopo il 1° settembre 2025, giorno del gong sulla sessione estiva di mercato.

Il nodo dovrebbe sciogliersi entro fine agosto

I colloqui tra il dg Damien Comolli, da un parte, e l’agente Darko Ristic, dall’altra, non hanno prodotto alcuna fumata bianca, in attesa di un confronto diretto nelle prossime ore. Ma il nodo potrebbe e dovrebbe sciogliersi, appunto, entro la fine del mese di agosto, un traguardo a cui i club interessati a Vlahovic guardano con interesse perché, a quel punto, la Juventus potrà più facilmente venir messa alle corde. Una stagione in cui la società releghi la sua punta al ruolo di emarginato è difficile da contemplare, visti i costi a bilancio per l’ingaggio di DV9. Ma, al contempo, è improbabile che anche lo stesso attaccante – in nome di quanto pattuito al momento della firma con la Juventus, nell’inverno del 2022 – avvalli una sua conferma da fuori rosa, o giù di lì, perdendo una stagione nel pieno della sua carriera e, di fatto, rinunciando all’imminente Mondiale negli Stati Uniti con la Serbia. L’asse risolutivo, allora, potrebbe essere quello che da Torino conduce a Milano, sponda rossonera, dove Allegri non disdegnerebbe un’esperienza “bis” con il serbo, dopo gli anni condivisi a Torino.

Il Milan ha altre priorità

La tempistica, però, rimane quella che conduce all’estate inoltrata: il ds Tare ha altre priorità di mercato, al momento, e nella sua gerarchia quello della punta è l’ultimo tassello che verrà sistemato. Sul suo taccuino, in realtà, non c’è un solo nome: tanto dipenderà dagli incastri nel frattempo, per dare l’assalto a quegli scontenti che – negli ultimi quindici giorni di mercato – potranno essere trattati a cifre di saldo. A patto di non valicare la soglia dei 7 milioni all’anno di stipendio percepiti da Leao, tetto massimo imposto dal club rossonero: in questo senso ci sarà da lavorare, perché il Milan chiederà un contributo alla stessa Juventus, nel caso, per colmare la differenza tra richiesta dell’entourage e proposta entro i parametri aziendali. Un incontro tra Tare e Ristic, a tal proposito, nono c’è ancora stato. Ma i rossoneri hanno comunque avuto modo di tastare il terreno e di comprendere i margini d’azione, con tutta l’intenzione di lasciar rosolare i bianconeri nelle prossime settimane. A meno che, nel frattempo, non irrompa sulla scena una nuova acquirente, scenario però improbabile dopo i tentativi turchi e arabi rispediti al mittente dallo stesso Vlahovic.