David si presenta al mondo Juve: data e orario della conferenza stampa

La conferenza stampa: prime parole e nuove ambizioni

La presentazione ufficiale di mercoledì 30 luglio, alle ore 14:30, rappresenterà l’occasione ideale per ascoltare, direttamente dalla voce del protagonista, le sue sensazioni sul nuovo contesto juventino. David parlerà del primo impatto con lo spogliatoio, della metodologia di lavoro del tecnico croato e delle sue aspettative per la stagione in arrivo. Non mancheranno riflessioni sulle motivazioni che lo hanno spinto a scegliere la Vecchia Signora, preferendola ad altri club europei, e sul ruolo che si aspetta di ricoprire all’interno del progetto tecnico. Gli occhi dei tifosi saranno puntati su di lui per cogliere i primi segnali di leadership. Per David, sarà il primo passo ufficiale in una nuova avventura che promette emozioni e sfide ad altissimo livello.