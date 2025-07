Calciomercato, un altro Veiga tra Juve e Chelsea? L'ultima idea è Chukwuemeka, ma chiamatelo Carney

Una tavola imbandita di possibilità e il tempismo che si fa evidentemente chiave: sarà pur vero che ogni acquisto ha una clessidra tutta sua, ma quella che tiene aperta la porta di Carney Chukwuemeka , per la Juventus , va velocissima. Il centrocampista del Chelsea , 21 anni, è tornato nei radar bianconeri in queste ore. Rientrato un mese fa dal prestito al Borussia Dortmund , con cui ha giocato inoltre il Mondiale per Club , l’inglese sembrava destinato effettivamente alla permanenza in Germania, dove si è trovato alla grande e dove sperava appunto di aprire un ciclo. E invece, ecco, il mercato ha fatto il mercato. Cioè: i Blues si sono resi conto di aver rivalutato un talento della propria rosa e ora vorrebbero monetizzare partendo da una richiesta di 40 milioni di euro . Un po’ come accaduto, in fondo, anche con la Juve sul fronte Renato Veiga , per il quale il board britannico non avrebbe aperto alla possibilità di un altro prestito nel caso in cui da Torino fosse arrivata una richiesta.

Chukwuemeka, l'interesse Juve

“Chukwu” allora si è fermato, in standby, con un’unica consapevolezza: a Londra no, non rimarrà, perché di spazio non ce n’è e perché sa che questo momento, per la sua carriera, è assolutamente determinante. I procuratori hanno perciò battuto le strade già conosciute, quelle sulle quali avevano registrato certezze. Un mese fa, alcuni intermediari avevano nuovamente sondato l’interesse della Juve sul centrocampista centrale, per il quale più di un tentativo era stato fatto lo scorso gennaio, prima che appunto si concretizzasse la destinazione Dortmund. La risposta di oggi non è stata diversa da quella di allora, con una postilla tuttavia determinante: occorre una cessione per finanziare eventualmente il colpo in entrata, e Carney non è il solo nome in lista, sebbene sia ben considerato anche dalla nuova dirigenza. Insomma: è tenuto lì, come possibilità e non ancora come occasione. Quella, semmai, può arrivare quando la sabbia inizierà a scarseggiare nella parte alta, e quando il Borussia magari virerà su altri profili.

Hjulmand la prima scelta di Comolli

Come sempre, incastri. Ai quali la Juventus fa un’attenzione quasi capillare, perché quest’estate in particolare non sembra fatta realmente d’altro. Per questo motivo guarda con interesse alla lista degli scontenti, puntando molto sulle volontà dei singoli calciatori e molto poco sulle valutazioni - a volte quasi provocatorie - di chi detiene i cartellini. È il caso di Morten Hjlumand, nettamente il preferito, con il quale sono previsti nuovi contatti per seguire gli sviluppi dei colloqui tra il giocatore e lo Sporting Lisbona, partito dalla cifra della clausola rescissoria e inizialmente fermo proprio sugli 80 milioni di pretesa. No, non sarà quella la cifra della cessione, ma non sarà nemmeno esattamente la metà, quei 40 immaginati dai bianconeri come giusto mezzo per riportarlo in Italia dopo l’esperienza al Lecce.