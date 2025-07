Bremer cresce e c'è una data Juve cerchiata in rosso. Gatti pilastro Tudor, in difesa ne partono due

Reparto che funziona non si cambia. Un mantra che in casa Juventus, in questo momento, viene scandito giorno dopo giorno per quanto concerne la difesa. Igor Tudor, sin dai primi allenamenti alla Continassa, ha già toccato con mano la realtà di un pacchetto arretrato assortito e con buonissime soluzioni. Numericamente, poi, in questo momento sarebbe più facile sfoltire che integrare nuove risorse: gli uomini non mancano e pure i lungodegenti stanno dando le risposte che il tecnico croato attendeva con ansia. Già, perché per esempio l'impatto di Gleison Bremer con le sensazioni del campo non è passato inosservato.