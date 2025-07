Comolli rimette la Juve al di sopra di tutto. Vlahovic, da te l'hanno capito

C’è un vento nuovo, e allora tanto vale ascoltarlo, seguirlo, capirne la direzione ed eventuali risvolti, almeno prima di tirare definitivamente le somme. C’è un vento nuovo ed è già conseguenza delle scelte più importanti, quelle che in estate hanno portato un cambio al vertice in casa Juve che non ha avuto nemmeno il tempo di ambientarsi: solo quello di adattarsi. Damien Comolli, oggi direttore generale, un passato da presidente del Tolosa, un altro da capo scout e ancora da direttore sportivo, ha ereditato il caso Vlahovic e ha visto scoppiare quello legato a Douglas Luiz, nelle ultime ore da contenere c’è stata pure l’arrabbiata presa di posizione dell’agente di Timothy Weah. Reazioni? Nessuna. Risultato? Non passeranno. Non alle loro condizioni. Un modo decisamente nuovo di affrontare il caos, alla Continassa. Un po’ come si fa con i temporali estivi: per quanto si tema il principio, per la fine c’è solo la strada dell’attesa. La pioggia, nel mezzo, a Torino né distrae e nemmeno preoccupa: sono ben più forti le motivazioni che portano la Juventus a tenere duro, in particolare nel braccio di ferro per Weah.