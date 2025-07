David, un mese di Juve e niente numero: tifosi sicuri, "Ormai è palese"

Se è vero che il mercato Juve è in piena evoluzione, con diverse novità attese in entrata e in uscita , è anche vero che i bianconeri qualche colpo importante l'hanno già messo a segno. Su tutti, ovviamente c'è quello di Jonathan David : l'attaccante svincolatosi dal Lilla , dopo stagioni concluse a suon di gol in Ligue 1, era seguito da diversi grandi club, decidendo alla fine di sposare il progetto di Igor Tudor. Eppure c'è un punto interrogativo che ancora attanaglia i tifosi bianconeri: quello relativo... al numero di maglia.

David, incognita numero di maglia alla Juve

Non è passato inosservato, infatti, che per il canadese non sia ancora stato ufficializzato un numero nonostante l'annuncio del suo acquisto sia datato 4 luglio, dunque quasi un mese fa. Una scelta alquanto particolare, considerando che anche l'ultimo arrivato in casa Juve, Joao Mario, ha già un numero ufficiale. Infatti la maglietta del portoghese è acquistabile sullo shop online bianconero con il 25 sulle spalle, con l'arrivo alla Vecchia Signora ratificato in data 24 luglio e dunque 5 giorni fa. Non è invece ancora possibile selezionare David tra i calciatori con cui personalizzare la propria maglietta, probabilmente proprio in virtù del fatto che ancora non sia stato annunciato il numero. Ma qual è il motivo di questa decisione?

La conferenza e la questione Vlahovic

C'è chi pensa che David rivelerà la propria scelta nella giornata di domani, quando si terrà la conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore della Juventus. Diversi tifosi sui social, però, hanno anche ipotizzato un altro scenario, legato indissolubilmente al futuro di... Dusan Vlahovic. Il pensiero espresso da molti infatti è che David abbia deciso di indossare la maglietta col 9, numero che attualmente fa capo al centravanti serbo. Ma d'altronde il futuro di Vlahovic sembra sempre più lontano dai bianconeri, e allora c'è chi ha ipotizzato che David stia aspettando l'addio di Dusan per 'appropriarsi' del 9, numero per eccellenza degli attaccanti.

Sui social infatti c'è chi scrive: "Domani durante la presentazione saranno costretti a svelarlo, altrimenti vorrebbe dire che stanno aspettando che Vlahovic vada via per liberare la 9". Un pensiero abbastanza condiviso, poiché c'è anche chi rimarca "Ormai è palese che si stia aspettando l'addio di Vlahovic per dare la 9 a David". Ancora qualche ora e potrebbe arrivare una risposta in tal senso... o magari non ancora, in attesa di sviluppi sul futuro di Vlahovic.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE