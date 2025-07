Kolo Muani, c’è l’apertura alla nuova formula. E arrivano anche i WhatsApp Juve…  

Avanti tutta. La Juventus fa sul serio per Randal Kolo Muani e ritiene il ritorno del francese alla Continassa una delle priorità di questo mercato estivo. Motivo per cui i contatti tra la dirigenza bianconera capitanata dal dg Damien Comolli e l’entourage della punta sono costanti, quasi quotidiani. La testimonianza di come l’ex Eintracht sia considerato un asset importante per la Vecchia Signora , che punta ad affiancarlo il prima possibile a Jonathan David per comporre una coppia d’attacco atomica. Tra l’altro lo stesso Randal ha lasciato uno splendido ricordo in tutti i componenti della squadra bianconera, che lo aspettano a braccia aperte. Parecchi calciatori juventini, infatti, in questi giorni lo stanno tempestando di messaggini whatsapp in una sorta di cordone ombelicale impossibile da recidere, nonostante i quasi 800 chilometri di distanza che separano Torino da Parigi, dove è attualmente di stanza il centravanti.

Kolo Muani fuori dal progetto Psg

Una collocazione però solamente temporanea, visto che il classe 1998 non rimarrà alla corte di Luis Enrique. Alla base della separazione lo scarso feeling tra i due sfociato nella lite, che costò a Kolo Muani lo scorso dicembre l’esclusione dalla squadra. Chiusa una porta si è aperto un portone: il celebre adagio si staglia alla perfezione per la punta francese. Randal alla Juve ha ritrovato entusiasmo e soprattutto un ambiente che lo fa sentire speciale. Ecco perché ai suoi rappresentanti continua a ribadire di dare la priorità al ritorno alla Vecchia Signora, nonostante le offerte da Premier League, Arabia e Turchia non gli manchino. Una volontà che può aiutare la Juve a trovare una quadra col Paris, che continua a chiedere 50 milioni per vendere Kolo Muani e spinge per completare una operazione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto a condizioni facili da raggiungere.

L'obiettivo Juve

Alla Continassa invece preferirebbero optare per un prestito (anche oneroso) ma con diritto di riscatto. Così da tenersi le mani libere per il futuro. Come fare quindi per arrivare a un’intesa soddisfacente per tutti? Un punto di caduta potrebbero essere quello di abbassare il riscatto a 40-45 milioni (cadendo sul bilancio 2026 permetterebbe comunque ai transalpini di non fare minusvalenze). Con la Juventus che in cambio potrebbe accettare l’obbligo di riscatto allo scattare di due variabili: una di squadra e una legata al rendimento di Kolo Muani. Tipo la qualificazione alla Champions League 26/27 per la società bianconera più il raggiungimento di un tot numero di presenze o gol dell’attaccante. Lavori in corso, ma filtrano sensazioni positive.

Nel frattempo i bianconeri hanno già un’intesa di massima con Randal per un contratto fino al 2030, ovvero questa stagione in prestito a cui si sommerebbero - in caso di acquisto - altre quattro annate. A livello salariale il trattamento sarebbe da big della rosa juventina sulla falsa riga dell’accordo stipulato qualche settimana fa da David. In modo da rendere i due i nuovi gemelli del gol bianconeri non solo in campo ma anche fuori dal rettangolo verde.

