Chiellini: “Comolli, descrizione un po’ distorta. Il mercato Juve? Neanche Moggi negli anni ’90…”

Buongiorno Chiellini , a bruciapelo: primo pensiero o ricordo di Tuttosport ? «Mio papà era juventino e mamma milanista. Mi ricordo sempre, il giorno dopo le partite, quando mio padre, insieme al Tirreno, comprava Tuttosport per leggere di Juve . Questo è il primo ricordo di Tuttosport, andando avanti negli anni l’ho sempre associato alla città di Torino, anche se non raccontava solo la Juve e il Torino. Ricordi adolescenziali, quando iniziavo a leggere i giornali sportivi». In vent’anni di Juventus, com’è cambiata la sua percezione di Tuttosport? È un giornale che pesa all’interno della Juve? «Sì, pesa. Poi pesano un po’ tutti i media e sarebbe meglio pesassero un po’ meno. All’inizio della carriera, soprattutto, può essere pericolosa la narrazione, perché può influenzare in positivo e in negativo. Adesso da dirigente, paradossalmente, leggo di più, perché ho il dovere di capire come veniamo raccontati. Da giocatore facevo attenzione a non farmi influenzare, a non farmi destabilizzare».



A proposito del legame con Torino, cosa significa per lei il Grande Torino? Per noi rappresenta un pezzo di storia, avendo perso a Superga il nostro fondatore e primo direttore.

«Grande rispetto per una squadra gloriosa, che purtroppo non si è fermata davanti a un avversario più forte, ma davanti a un tragico destino. Vivo a Torino da vent’anni e sono immerso nella città, il 4 maggio è un giorno particolare. Una ricorrenza nella quale si ferma il mondo e ho molti amici che, in quel giorno, non prendono in considerazione nulla tranne l’andare a Superga. Io questo lo trovo bellissimo, perché significa portare avanti un ricordo con orgoglio. Ammiro lo spirito di identità che hanno questi tifosi che, quella squadra, non l’hanno mai vista giocare, ma l’hanno solo vissuta nei racconti».



In questi ottanta anni di storia di sport che abbiamo raccontato, c’è qualcosa che le resta nel cuore?

«Io mi ricordo le ore che passavo davanti alla tv da ragazzo a vedere qualsiasi sport fosse trasmesso nel periodo delle elementari e delle medie: per vedere ogni programma sportivo che passasse in tv facevo una battaglia. Dal vivo vedevo poco sport, Livorno non è esattamente il centro del mondo, però il palazzetto per il basket e lo stadio, che tra l’altro sono vicini, erano i luoghi dove passavo la domenica: mia mamma mi portava lì alle due e mezza e veniva a prendermi dopo il basket alle otto».

Eventi sportivi che hanno segnato la sua vita?

«Mondiali 90 e Mondiali 94 me le ricordo benissimo. Nel 1990 ero piccolo, ma possono dirti con esattezza dove ho visto Italia-Argentina e non dimentico le lacrime per la finale di Usa 94 dopo i rigori contro il Brasile. Quelle sono due pietre miliari nelle mie emozioni. Poi, io e mio fratello facevamo un tifo sfegatato per Tomba in tv e abbiamo vissuto da appassionati l’epoca Schumacher alla Ferrari. E, come ho detto, tanto amore per il basket livornese, purtroppo non quello della squadra storica, che perse la finale contro Milano: io ho vissuto la A2 con la promozione in A1. Ah, e ho vissuto il primo anno di Gallinari a Milano».



Non so se è uno che si conserva le prime pagine come fanno i tifosi, ma ne scelga tre da incorniciare per sempre.

«No, io non colleziono, ma mia mamma sì. E comunque dico: Europei del 2021, l’apice della mia carriera. Ha un valore superiore a tante cose, perché unisce tutte le tifoserie con qualcosa di più grande. E viverlo a fine carriera, dopo tante peripezie calcistiche e fisiche e dopo il Covid, ha dato una forza maggiore a quelle emozioni. È stato qualcosa di molto importante. Poi direi il primo dei nove scudetti, cito quello perché è stato grandemente inaspettato, con il cuore sulle montagne russe, come il pareggio con il Lecce nelle ultime giornate, che sembrava averci riportarci in un dramma clamoroso. Per la terza scelta manca la Champions con la Juve, abbiamo fatto due finali e una non l’ho giocata e ho il grande rimpianto di non essere stato in campo a Berlino, avremmo perso lo stesso, ma resta il rammarico di non esserci stato».