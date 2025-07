Douglas Luiz, le scuse non bastano più: tre club in pole e la richiesta Juve

Altro che screzi: ora si torna a parlare. E sarebbe strano il contrario: certo, il mancato approdo di Alberto Costa allo Sporting - finito al Porto nella doppia operazione con Joao Mario tra l’incredulità e un pizzico di fastidio da parte dei dirigenti biancoverdi - aveva lasciato qualche scoria nei rapporti tra i due club. Ma d’altronde, “That’s business”, come direbbero gli americani. Nessun gelo, dunque, semmai una nebbia sottile che ha finito per rallentare i discorsi su Morten Hjulmand , l’obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus . Comolli - con il placet di Igor Tudor, ben lieto di poter contare sull’apporto dell’ex Lecce - vede in lui il profilo perfetto per rinforzare un reparto che vedrà necessariamente l’uscita di almeno un paio di interpreti. A cominciare da Douglas Luiz: il brasiliano, dopo i capricci degli scorsi giorni, con tanto di assenza ingiustificata alle prime sedute di allenamento della Continassa, ci ha tenuto a scusarsi con società e allenatore, per poi tornare a lavorare a testa bassa con il resto dei compagni. Nulla che possa cambiare la sua situazione: il suo futuro - estinta la multa del club che dovrebbe avvicinarsi ai 100mila euro - sarà lontano da Torino. Su questo non c’è alcun dubbio.

Prima la cessione di Douglas Luiz

La Juventus nelle prossime due settimane esorterà i club interessati a farsi avanti per archiviare quanto prima la trattativa. Tra questi, restano in pole Everton, Nottingham Forest e West Ham, che gradirebbero riportare in Premier League il brasiliano. Senza dimenticare l’interesse del Fenerbahce di Mourinho. Piazza che però non sembrerebbe scaldare più di tanto l’ex Aston Villa. Chiunque bussi alla porta sa che per assicurasi Douglas dovrà mettere sul piatto una quarantina di milioni. Nessun prestito con diritto di riscatto, dunque, dal momento che i bianconeri hanno bisogno di liquidità per poter finanziare il colpo in mediana. Probabile quindi che si possa chiudere sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. A rimpinguare le casse della Juventus - o meglio, a evitare spese ulteriori - potrebbe essere poi la cessione di Arthur, finito nel mirino di Besiktas e Betis Siviglia. In questo caso, Comolli non sembrerebbe intenzionato a far valere chissà quale pretesa sul cartellino dell’ex Barça: per i bianconeri potrebbe essere sufficiente infatti anche solo liberarsi del costo dell’ingaggio, parcheggiando Arthur in prestito. L’alter ego di Hjulmand resta dunque Douglas Luiz: una volta ceduto, i bianconeri proveranno a piazzare l’affondo definitivo sul danese.

Hjulmand, Comolli è pronto a tutto

Lo Sporting parte da una richiesta di 60 milioni. Cifra che, se si considerano il resto dei colpi in programma nelle altre zone del campo, potrebbe rivelarsi proibitiva anche con i proventi della cessione del brasiliano. Se la Juventus non dovesse riuscire a far abbassare la richiesta dello Sporting, non è dunque da escludere che Comolli possa decidere di congelare la partenza di uno tra Weah e Nico Gonzalez, evitando così di dover esporre il club a spese ulteriori in zone del campo già “coperte”: a trequarti - per esempio - anche senza l’arrivo di Sancho, Tudor avrebbe comunque a disposizione 4/5 interpreti da alternare. Specie se la Juventus dovesse chiudere per il ritorno di Kolo Muani, che potrebbe essere impiegato alle spalle di David. Insomma, Comolli è pronto a tutto - anche alle ipotesi più radicali - pur di portare il danese a Torino. Le linee dirette con Lisbona si sono riattivate. Il nome sul tavolo è uno solo. E questa volta, la Juve fa sul serio.

