Nunez-Juve, il piano B se salta Kolo Muani: il Liverpool aprirebbe pure al prestito

TORINO - Non succede, ma se succede meglio avere pronto un piano di evacuazione che possa salvare la Juventus dall’ennesima annata “grigia” in termini realizzativi, assicurandosi un centravanti esperto, navigato e affidabile. Sia chiaro: la pista privilegiata resta sempre quella che porta al ritorno in bianconero di Kolo Muani . Il primo profilo che la Juventus ha messo nel mirino per il mercato estivo. E questo ben prima dell’arrivo del neo dg Damien Comolli . Anzitutto perché il francese, dopo la bocciatura iniziale di Igor Tudor - che continuava a preferirgli Dusan Vlahovic - in sei mesi di Juve ha dimostrato di avere le spalle sufficientemente larghe per trainare i suoi verso i traguardi più ambiziosi. Ma anche per via della sua duttilità tattica: Kolo potrebbe infatti condividere la trequarti con l’amico e compagno Yildiz - con cui s’intende ormai a meraviglia - a supporto di David. I discorsi con il Psg proseguono di giorno in giorno, eppure il rischio che l’affare salti resta comunque dietro l’angolo. Da qui la scelta di Damien Comolli di valutare (in via del tutto preventiva) altre strade.

Juve, contatti con il Liverpool per Darwun Nunez

Una missione esplorativa che - di riflesso - potrebbe spingere i parigini ad abbassare le pretese sull’ex Nantes. Dopo i primi contatti della scorsa settimana con il Liverpool, la Juventus ha iniziato a dialogare con gli agenti di Darwin Nunez. L’uruguaiano - escluso dai convocati per l’ultima amichevole contro il Milan - è da tempo in rotta con i Reds. Un matrimonio logoro, figlio di un’aspettativa mai rispettata appieno. Giusto una quarantina di gol in 143 presenze con il Liverpool tra campionato e coppe: un bottino troppo magro se si considerano gli 85 milioni di euro versati tre anni fa al Benfica per il suo cartellino. Slot, poco a poco, lo ha relegato ai margini del progetto tecnico. L’arrivo di Ekitike - accasatosi a Liverpool in settimana - al quale potrebbe aggiungersi Isak, in uscita dal Newcastle, non hanno fatto che confermare il suo status da separato in casa. I Reds - decisi a cederlo - partono da una richiesta minima di 55 milioni, ma pur di liberarsene sembrerebbero pronti ad aprire anche a formule alternative tra cui il prestito con diritto/obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Ed è proprio quest’apertura del Liverpool che avrebbe attirato l’interesse dei bianconeri, ancora frenati dal caso Vlahovic.

Juve, Vlahovic la priorità

Senza la cessione del serbo, la Juventus non potrà permettersi un colpo in attacco a titolo definitivo. E Nunez, in questo senso, non rappresenterebbe un problema qualora il Liverpool si accontentasse davvero di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Sull’uruguaiano, tuttavia, resta vivo l’interesse dell’Al Hilal. I sauditi, incassato il no di Isak, a breve potrebbero farsi avanti con una maxiofferta per portare Nunez in Arabia. In una corsa alla pari con la squadra di Inzaghi, i bianconeri non avrebbero alcuna chance. A meno che non sia proprio l’uruguaiano a mettersi di traverso con il Liverpool, spingendo per la cessione in un club europeo di primo livello che gli garantisca di sfilare sui palcoscenici più prestigiosi. Forse, l’opzione migliore per assicurarsi la convocazione al Mondiale negli Usa, in programma il prossimo giugno...

