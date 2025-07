Koopmeiners, ma quale mercato: alla Juventus sono tutti d’accordo

TORINO - Nessuna velleità da titolista, ma in poche parole è stato un tifoso fuori dalla Continassa a fotografare alla perfezione il momento di Teun Koopmeiners : “Dai eh, devi riscattare la passata stagione”. Che banalità, si dirà. Eppure, a volte, basta aggrapparsi al banale, senza cercare troppi giri di parole, per fare un ritratto della realtà. Undici mesi fa – l’Atalanta lo fece partire solo negli ultimi giorni di mercato -, la Juventus perfezionava l’acquisto del centrocampista olandese. Erano i giorni dell’entusiasmo. Gruppi organizzati, tifosi e curiosi affollavano il J Medical, cori e applausi in attesa della Jeep nera che avrebbe portato il calciatore dentro la clinica. Immagini che, nel recente passato, trovano un confronto solamente con il ritorno di Paul Pogba a Torino. Poi, gli abbracci con Giuntoli e Thiago Motta, l’elezione di Koop al centro del progetto Juve. Anche in questo caso, a costo di scadere nelle banalità, non serve cercare particolari retroscena. Il carico emotivo si è trasformato in pressione negativa, uno zaino da montagna carico di inutili cianfrusaglie, un peso che lo ha schiacciato lungo la scalata verso la normalizzazione del suo essere alla Juventus.

Koopmeiners cerca il riscatto dopo una stagione deludente

Il risultato: 5 gol e 3 assist in tremila minuti in campo, non si contano, invece, i palloni sparacchiati in tribuna, quelli persi nei momenti di gestione del possesso, le chiusure sbagliate in fase difensiva. E quindi sì, questa dovrà essere necessariamente la stagione del riscatto, di un ritorno sui livelli mostrati all’Atalanta. Di mercato non se ne parla, club e allenatore sono d’accordo: il rilancio è possibile. Come i compagni di squadra, Koopmeiners sta svolgendo la preparazione atletica in gruppo, questa è già una bella differenza visto che l’anno scorso, a questo punto, era un separato nella casa della Dea. Si aggiunse, in seguito, il problema alle costole: altro ostacolo che questa volta l’olandese spera di non trovare lungo la sua strada. Nessun particolare entusiasmo, nessuna pressione e qualcuno con cui parlare. Magari, un Chiellini con cui fare un giro di campo a piedi, chiedere un confronto, capire come si gestiscano le pressioni quando si indossa la maglia bianconera. Le premesse non sono esaltanti e potrebbe proprio essere questo a fare la differenza, ad alleggerire il carico. E poi, la fiducia di Tudor, che non è una richiesta di centralità, ma qualcosa di più simile a: fai il tuo, io credo in te.

Dove giocherà Koopmeiners nella Juve di Tudor

Dal punto di vista del campo, l’allenatore croato lo vede sulla linea di trequarti, al fianco di Yildiz e in alternativa a Conceiçao, oppure al contrario a seconda delle necessità del momento. Certo, può anche dare una mano qualche metro più indietro, quando Locatelli o Thuram avranno bisogno di tirare il fiato. Insomma, le occasioni per mettersi in mostra non mancheranno di certo, ma adesso tocca a lui sfilarsi di dosso il pesante zainone e correre verso la cima.

