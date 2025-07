TORINO - Tre Juventus per Tudor . A cui ne basterebbe anche solo una, purché vincente. Se ci sono ancora dubbi sparsi sul motivo alla base del rallentamento del mercato in entrata bianconero, uno sguardo più su vale la pena darlo: ci sono tre squadre, oggi, a disposizione dell’allenatore croato. Che non farà evidentemente differenze, che ha tutti a disposizione, e a prescindere dalle relative situazioni contrattuali. È questa, il grande cambio di rotta rispetto al passato, quello che dà modo di non creare dissapori all’interno del gruppo, di dare comunque una chance globale. Azzerando quasi la distanza con la società. A prescindere, c’è un’evidente necessità di sfoltire il reparto giocatori, arrivato oggi a quota 33 , con Gil Puche e Pietrelli come aggiunte dal settore giovanile - l’anno scorso sono stati grandi protagonisti in Next Gen - e con almeno 12 elementi dal destino in bilico. Praticamente sul mercato. E in attesa del miglior offerente. Eccola qui, in fondo, la grande missione di agosto: tenere tutto in equilibrio, tra ingressi e cessioni, però pure tra le trame e le dinamiche della stessa rosa.

Juve in 33 al ritiro a Herzogenaurach

La decisione per questo è stata presa: andranno tutti - ma proprio tutti - in ritiro a Herzogenaurach, dal 2 al 10 agosto, e da lì eventualmente seguiranno gli sviluppi del calciomercato, le proprie posizioni e le (eventuali) decisioni della Juventus, pronta a tenere il pugno duro e a non cedere. Se non davanti alle proposte ritenute idonee. Sarà pure una settimana chiave, perché anticiperà l’inizio dei principali campionati europei (tra i più importanti, solo la Serie A parte a fine agosto), dunque saranno i giorni in cui il mercato prenderà una piega più diretta, con le squadre pronte a fare di tutto pur di completare le proprie formazioni. Così, su due piedi, Tudor può tuttavia sentirsi sicuro. Praticamente al completo. Almeno numericamente. Oltre a tre portieri, ha infatti due alternative - più o meno - certe in ogni reparto, con una formazione iniziale che somiglia tanto a quella che aveva in mente al termine della scorsa stagione: l’arrivo di David e il ritorno di Conceiçao gli hanno infatti consegnato un undici definito, e a questo può aggiungersi giusto un possibile dualismo nel ruolo di centravanti, al limite un grande nome a centrocampo che possa competere per una maglia da titolare con Locatelli e Thuram. Certo, si può sempre fare meglio. Ed è sicuro: il mister gradirebbe qualcosa di più concreto, magari in difesa.

Le tre Juve di Tudor

Però... però è tranquillo. E questa tranquillità è dettata prevalentemente dalle alternative, dal vedere ogni giorno il gruppone che suda, segue le sue indicazioni, prova a spingere sull’acceleratore e - soprattutto - a calarsi immediatamente nella nuova annata. Che è l’esercizio più complicato, considerando come la stagione trascorsa sia finita meno di un mese fa. Per la guida tecnica, quest’ultimo rappresenta anche un vantaggio da sfruttare: guardando la Juventus Uno, quella dei possibili titolarissimi, la sensazione infatti è che sia un progetto di formazione già rodato, in grado di ricominciare da certezze solide. Guardando la Juventus Due, invece, i dubbi si fanno campo minato, e si rischia di inciampare un po’ ovunque: dalla voglia di salutare di Perin alle incertezze legate su Kelly, poi l’attesa per il ritorno di Cabal e i grandi, enormi, complicati casi. Cioè: Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic. A loro si aggiungono Weah e McKennie, con le valigie in mano e per motivi differenti. Cosa vuol dire? Che l’abbondanza di oggi non sarà mantenuta a inizio stagione, o almeno non sono questi i piani della società, dalla quale il diktat è stato chiarito a più riprese: abbattere il monte ingaggi, ridurre gli “sprechi”, dare solide rotazioni. Tenendo conto delle difficoltà di un anno fa, sarebbero passi in avanti chiave. Considerati i tappi sul mercato, invece, sarebbero buone notizie e praticamente in serie. Da queste tre formazioni, anche se potenziali, Tudor prova a recupare una versione di Juve capace di condividere un’identità e di trovare continuità. Non c’è altra strada, se si vuole tornare più in alto di tutti.

