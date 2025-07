Arthur, spunta il Trabzonspor che fa sul serio: "C'è la prima offerta alla Juve"

Il Trabzonspor è desideroso di rilanciarsi ai vertici della Super Lig e si sta muovendo con decisione per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Dopo aver chiuso il campionato al settimo posto, il club della costa del Mar Nero punta a entrare stabilmente tra le prime sei. Per riuscirci, la dirigenza è al lavoro per assicurarsi giocatori di spessore internazionale. In questo contesto, emerge il nome di Arthur Melo , centrocampista brasiliano attualmente di proprietà della Juventus , come possibile rinforzo di livello. Il calciatore, reduce da un’esperienza in prestito al Girona, è alla ricerca di una nuova sistemazione ed è sempre fuori dai piani tecnici bianconeri, oggi guidati da Igor Tudor . Una situazione che il Trabzonspor vuole sfruttare rapidamente, bruciando la concorrenza.

Trattativa in corso: prestito con obbligo di riscatto

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, il Trabzonspor avrebbe già avviato contatti concreti con la Juventus per assicurarsi Arthur attraverso un prestito con obbligo di riscatto. La formula proposta rispecchia la volontà del club turco di puntare su un giocatore esperto ma con margini di rilancio. L'ostacolo principale alla buona riuscita dell’operazione resta però l’ingaggio del brasiliano, attualmente legato ai bianconeri da un contratto fino al 2027 e con uno stipendio da circa 5 milioni di euro netti a stagione. Per questo, al centrocampista è stato chiesto di rivedere al ribasso le sue pretese economiche. Intanto, anche altre società si sono fatte avanti: su tutte il Betis Siviglia, interessato da tempo al 28enne ex Barcellona e Liverpool. La concorrenza è alta, ma il Trabzonspor vuole chiudere in tempi brevi per mettere a segno un colpo che darebbe un chiaro segnale alle rivali.

Arthur, tra rilancio personale e nuovo progetto

Per Arthur Melo, la Turchia potrebbe rappresentare un’opportunità concreta di rilancio dopo stagioni altalenanti tra prestiti e infortuni. Dopo una buona annata con il Girona, il regista brasiliano è alla ricerca di continuità, e un club ambizioso come il Trabzonspor potrebbe offrirgli un ruolo centrale nel progetto tecnico. La prospettiva di giocare con regolarità in un campionato competitivo, ma meno esigente rispetto alla Serie A o alla Liga, potrebbe convincere il giocatore a fare un sacrificio economico pur di ritrovare spazio e fiducia. Il Trabzonspor, dal canto suo, vede in Arthur un profilo ideale per guidare il centrocampo con qualità ed esperienza internazionale. La trattativa è ancora in fase di definizione, ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro del centrocampista brasiliano.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE