David si prende la Juve: "Sono un centravanti, con Tudor parliamo dei gol. E il numero ve lo dico"

L'importanza del bomber è ormai un tema quotidiano in casa Juventus , con David che dovrà prendersi l'attacco sulle spalle per cercare di far dimenticare ai tifosi le brutte prestazioni di Vlahovic nella passata stagione. Il suo arrivo segna l’inizio di un nuovo ciclo targato Damien Comolli , il volto al comando della rinascita del club. Il canadese rappresenta il simbolo di una Vecchia Signora proiettata verso il futuro , che punta su qualità, duttilità e fame di vittorie. Dopo aver iniziato la preparazione estiva sotto gli occhi attenti di Tudor, il momento è arrivato: riflettori puntati su di lui per il primo bagno di folla mediatico in conferenza stampa . L'ex Lilla ha affrontato tanti argomenti: dal motivo perché ha scelto la Juve, al numero, fino ai suoi idoli.

David-Juve, conferenza stampa di presentazione

"Per me è una grande emozione essere in una squadra come la Juve. La prima settimana è andata bene e i mei compagni mi hanno aiutato molto" - così ha esordito David in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Se ho parlato anche con McKennie o qualche altro giocatore? Ho parlato anche con i compagni certo, poi avevo tutto l'interesse a venire in un top club. Se Tudor mi ha dato consigli? La conversazione con il mister è stata molta positiva. Mi ha chiesto le mie aspettative e mi ha detto le sue. Sa che come prima punta prendo molta iniziativa e che il mio compito è fare gol". Sulla possibilità di fare 25 gol come nelle passate stagioni: "Se posso ripetermi? Negli ultimi anni ho cercato di dare continuità, so che la Serie A è molto più difensiva, ma questa cosa è possibile, penso di riuscirci". Sui riferimenti bianconero: "Cristiano, Dybala, Del Piero, Trezeguet, sono talmente tanti che non li riesco a nominare tutti".

David, la scelta del numero e i suoi idoli

"Ho iniziato a giocare a calcio perché mio papà giocava a calcio. Era la prima cosa che facevo in Canada. Volevo diventare un professionista. Ora ho scelto la Juve perché era il club che preferivo" - ha spiegato David. Sul suo idolo: "Quando ero piccolo avevo parecchi modelli: Drogba, Eto'o, mi piaceva il loro stile. Mentre adesso ce ne sono tanti". Sul numero di maglia: "Ho scelto il 30, per me è importante perché è il compleanno di mio padre, penso sia un bel messaggio". Sul prossima anno: "Ogni stagione può essere quella buona, il campionato è difficile, ma bisogna avere l'ambizione di arrivare fino in fondo".