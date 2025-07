Conte, gli auguri della Juve dividono i tifosi: i commenti per l'ex capitano

Quella di oggi è una giornata speciale per Antonio Conte , che compie 56 anni . Tra i tanti auguri arrivati all'allenatore del Napoli , c'è anche quello della Juventus che gli ha dedicato un post sul proprio profilo X come per tutti i grandi ex che hanno vestito la maglia bianconera. Un'iniziativa che ha generato reazioni contrastanti tra i tifosi, divisi tra la riconoscenza verso un ex capitano ed allenatore protagonista di tanti sucessi e la delusione per il mancato ritorno in panchina dopo le voci ricorrenti nel finale della scorsa stagione.

Auguri a Conte, la reazione dei tifosi Juve

La Juventus ha condiviso un post sul proprio profilo X con una foto di Antonio Conte da calciatore con la maglia bianconera scrivendo: "Tanti auguri, Antonio!". Un gesto che è stato accolto in maniera negativa dalla maggioranza dei tifosi che hanno scritto frasi come: "Capisco tutto, ma anche noi tifosi abbiamo un limite" o "Che coraggio fargli pure gli auguri" o ancora "Giusto aver circoscritto la sua juventinità alla carriera da giocatore". C'è poi chi ha reagito in maniera ironica, fingendo di dimenticarsi della sua esistenza con commenti come "Chi è?", "Chi sarebbe questo?" e "Chi è costui? Non ho ricordi di quest'uomo", o chi lo teme in vista dello scontro contro il suo Napoli: "Antò fai il bravo quest'anno, lasciaci almeno 4 punti". Ci sono comunque commenti anche di tifosi rimasti legati al loro ex capitano ed allenatore: "Senza di te non andremo lontano, Antonio Conte il nostro capitano!", o "Auguri Antonio, un grande della Juventus". Infine alcuni utenti se la sono presa con la società per non essere riuscita a concretizzare il suo ritorno sulla panchina bianconera: "Mi raccomando, la prossima volta che è libero come allenatore non prendetelo e fate lo stesso errore per la terza volta".