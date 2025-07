Douglas Luiz ha trovato squadra? Juve, forse c'è una svolta

A quali condizioni cedereste Douglas Luiz? Comolli, che proprio oggi ha fornito aggiornamenti sul mercato della Juventus ai microfoni di Sky Sport, ha le idee chiare e per meno di 40 milioni (indipendentemente dalla formula) non vuole lasciare partire Douglas, che l'anno scorso ne era costati 50. E questo complica non poco le cose, perché la valutazione è molto alta per un giocatore che ha fatto malino (anzi, proprio male) nella scorsa stagione. Eppure sembra che qualcuno in Inghilterra stimi ancora il brasiliano. Si tratta del Nottingham Forest del greco Marinakis, che sta trattando il giocatore con la Juventus e con i suoi agenti. L'affare ha principalmente due difficoltà: la prima è far accettare a Douglas il Nottingham, che nonostante la scorsa eccellente stagione, resta un club di seconda fascia e senza la Champions; la seconda è trovare una quadra economica fra i due club.