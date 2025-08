Juve, per le zavorre non basta Harry Potter: la strategia di Comolli tra linea dura e ricostruzione

La Juventus ha dei problemi da risolvere. O, meglio, ha un problema solo, vendere, declinato in vari modi e in vari gradi di difficoltà, da Vlahovic a Nico Gonzalez, passando da Douglas Luiz e Weah. Ma non è una novità, si sapeva da tempo che alcune situazioni erano spinose e che la pesante eredità di acquisti sbagliati o ingaggi tarati male sarebbe stata la zavorra alla campagna acquisti. Non è una notizia, anche se talvolta la si spaccia per tale. I giocatori forti si vendono subito, per vendere quelli che vengono da stagioni deludenti, inconsistenti o numericamente insistenti, non basta Harry Potter. È una micidiale banalità, ma vale la pena ricordarla, non per affermare che Damien Comolli sia un genio, ma per evitare che venga considerato un incapace senza motivo. La nuova dirigenza della Juventus andrà giudicata con il tempo e misurata con i risultati (economici e sportivi), adesso si può solo prendere atto che, proprio per evitare un circolo vizioso di spese che bucano i conti, si muove con cautela e cerca di sbrogliare il filo delle cessioni per finanziarie gli acquisti. E ha adottato una postura più rigida nei confronti di chi, fra procuratori e giocatori, ha preso l’abitudine di sfidarla.