"Hjulmand leader nato! Juve, con Vlahovic superato ogni limite": Corvino tra scoperte e retroscena

TORINO - In un mondo che incarta i sogni dentro fogli Excel, dove gli algoritmi sussurrano ai dirigenti e i big data guidano le scelte come bussole digitali, resiste - testardo e romantico - chi preferisce farsi strada nella giungla del pallone con il machete del fiuto. Chi continua a fidarsi dell’istinto. Del colpo d’occhio. Della pancia. Pantaleo Corvino non è mai stato un uomo da laboratorio. È un narratore di destini. Ha scovato campioni nei campi di periferia, nelle partite senza riflettori, tra le urla di genitori e gli spalti sgangherati. E lo ha fatto armato solo del proprio intuito. Un artigiano del pallone in un’epoca di ingegneri. Una voce fuori dal coro, ancora in prima linea. In occasione dell’ 80° compleanno del nostro giornale , ne abbiamo approfittato per farci raccontare alcuni dei suoi traguardi più importanti. A cominciare dalla salvezza, l’ennesima centrata nella passata stagione con il suo Lecce .

Pantaleo Corvino, qual è il primo ricordo che le viene in mente quando ripensa a Tuttosport?

"Penso subito alla professionalità che vi ha sempre contraddistinto in questi 80 anni di storia. Dai miei inizi, quando c’era Dardanello, ad oggi con il direttore Vaciago. Non sono mai stato d’accordo con chi diceva che il vostro giornale si concentrasse esclusivamente sulle due squadre di Torino. Ci avete accompagnato sempre con passione, raccontando il calcio nella sua interezza".

Ha dedicato la sua vita a questo sport. Eppure oggi a 75 anni continua a lavorare senza sosta per il Lecce. Mi racconta una sua giornata tipo?

"È la stessa di sempre: sveglia presto e poi subito al centro sportivo, per occuparmi del coordinamento di tutta l’area sportiva: dalla prima squadra all’Under 18 e Primavera. Da quando sono tornato a Lecce sono cinque anni che non riesco a prendere un caffè la mattina con mia moglie. A fine giornata, sulla via del ritorno, mi piace fermarmi in campagna per restare da solo. È lì che riesco a concentrarmi maggiormente. Stare nella natura mi dà la giusta energia per continuare a lavorare. Dentro di me il fuoco non si è mai spento: ho ancora tante motivazioni...".

C’è stato un episodio nella sua lunga carriera che l’ha segnata particolarmente, portandola ad approcciare questo mestiere con una visione differente?

"Da dirigente mi è capitato di affrontare diversi momenti complessi. Due in particolare mi hanno cambiato la vita: parlo delle morti di Davide Astori e Graziano Fiorita. Quando accadono queste tragedie è davvero difficile riuscire a voltare pagina. Ti rendi conto del valore delle cose. E il calcio non può che passare in secondo piano. Due ferite che resteranno per sempre aperte…".