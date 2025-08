Calciomercato Juve: spunta O'Riley! Kolo Muani, l'accordo probabile e l'insidia più grande

La situazione tra Juve e Psg per Kolo Muani

I bianconeri, forti del gradimento dell’attaccante francese a rimanere nella Torino che l’ha rilanciato da febbraio in poi, sono partiti all’assalto del fortino Paris. Non a colpi di cannone, in realtà, ma a suon di manovre diplomatiche. Per arrivare lì dove l’attuale budget a disposizione, per dirla tutta, non consentirebbe di arrivare. I transalpini hanno pagato Kolo Muani quasi 100 milioni appena due estati fa, dunque non sono disposti a mettere a bilancio una cifra che implichi una fragorosa minusvalenza. E, di conseguenza, hanno fissato il prezzo della punta tra i 40 e i 50 milioni, quanto il 26enne di Bondy pesa in questa stagione sui conti dei parigini. Un traguardo cui il dg bianconero Comolli confida di arrivare sommando a un nuovo prestito oneroso, da 10-12 milioni al massimo, un successivo riscatto da 30 milioni o giù di lì. E qui si gioca la madre di tutte le partite di questa trattativa: il Psg pretende l’inserimento dell’obbligo di riscatto, la Juventus insiste per un diritto. Condizionato, semmai, al raggiungimento di determinati obiettivi, come la qualificazione alla prossima Champions League. La quadratura di questo cerchio potrebbe portare al via libera definitivo. "I rapporti con il Psg sono ottimi e il ragazzo spinge per tornare da noi, ma bisogna ancora trovare l’accordo", ha sibilato ieri sornione lo stesso Comolli davanti alla Continassa. Intorno alla trattativa serpeggia ottimismo e lo scorrere della sabbia nella clessidra, a un mese esatto dal gong sulla sessione estiva del mercato, depone a favore della Juventus. A patto, però, che nessun altro club turbi questo conto alla rovescia, destinato a mettere in una posizione di maggior debolezza il Psg, dato che Luis Enrique non intende avvalersi della punta e che Kolo Muani non ha intenzione di metter radici a Parigi.