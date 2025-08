Lo riconoscete? Ha stravinto con Conte e Allegri: sorpresa Juve e abbraccio con Chiellini

Sì, il gradito ospite di giornata era proprio lui: Kwadwo Asamoah . Un ritorno che ha emozionato tanti, dentro e fuori dal campo. Ghanese, classe 1988, ha indossato la maglia della Juventus dal 2012 al 2018, vincendo ben 13 trofei: 6 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. In totale, ha collezionato oltre 150 presenze in bianconero, segnando 5 reti e fornendo numerosi assist, molti dei quali partendo dalla fascia sinistra. Alla Juve ha vissuto i migliori anni della sua carriera, divenendo un esempio di duttilità e spirito di sacrificio. Un giocatore che, pur senza essere sempre sotto i riflettori, ha rappresentato un tassello fondamentale per una squadra vincente.

Le qualità e l'epoca d’oro con Conte e Allegri

Mancino naturale, Kwadwo Asamoah è sempre stato apprezzato per la sua capacità di unire corsa, potenza e intelligenza tattica. Nato come mezzala all’Udinese, ha saputo trasformarsi in esterno sinistro a tutta fascia con l’arrivo alla Juventus, sotto la gestione di Antonio Conte. Con lui, Asamoah è diventato un punto fermo del centrocampo a cinque, sfruttando le sue qualità sia in fase difensiva sia in quella offensiva. La sua corsa instancabile e la capacità di inserirsi senza palla lo hanno reso indispensabile per gli equilibri della squadra. Ha avuto anche modo di giocare nella Juve di Allegri sempre con la sua grande corsa tra fase offensiva e difensiva.