Douglas Luiz e Vlahovic, piovono frecciate social. E i tifosi Juve sbottano

Due indizi possono fare una prova, anche se provengono da Instagram. Attraverso i social è arrivata la reazione di Douglas Luiz , che al momento può essere etichettato come il principale esubero del mercato bianconero. La dirigenza spera di trovargli quanto prima una collocazione con il Nottingham Forest, con il presidente Marinakis che sta muovendo passi concreti per dare la possibilità al brasiliano di tornare in Inghilterra dopo le cinque stagioni consecutive disputate con l'Aston Villa. Douglas Luiz su Instagram ha pubblicato una storia che sembrerebbe essere rivolta all'ambiente juve: "Buongiorno, Che Dio perdoni le persone cattive" - recita la caption. Damien Comolli, in una recente intervista, aveva bacchettato il brasiliano per aver mancato di rispetto di rispetto ai compagni, salvo poi scusarsi per non essersi presentato al raduno alla Continassa di circa una settimana fa.

Vlahovic tuona: "Il 9 sono io"

Dusan Vlahovic nel frattempo continua ad allenarsi agli ordini di Igor Tudor, ma nella sua mente si vede già lontano da Torino. I contatti con il Milan proseguono, e il serbo ha voglia di ritornare protagonista anche nell'anno in cui potrebbe giocarsi la possibilità di partecipare al Mondiale con la Serbia. Sempre su Instagram l'attaccante ha pubblicato una nuova foto a cui ha aggiunto un nove scritto a numero romano. E non è la prima volta! Già nelle scorse settimane Dusan ha rivendicatyo sempre via social di essere lui il nove Juve, soprattutto dopo l'arrivo di David, con i tifosi bianconeri che avrebbero voluto dare la maglia numero 9 al canadese. Al momento però è ancora di Vlahovic, che come Douglas Luiz, non perde occasione per lanciare qualche frecciatina all'ambiente bianconero. Questi atteggiamenti non fanno certo piacere ai tifosi Juve che sui social si lamentano e commentano: "Gente come loro deve sparire dalla Juve. Giocatori che pensano più a stare su Instagram mandando frecciatine invece che fare i fatti sul campo".