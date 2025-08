"Miretti conteso tra Napoli e Juve, che privilegio! E la stima di Conte..."

Il futuro di Fabio Miretti è uno dei temi di questo calciomercato estivo. Il giovane centrocampista della Juventus , cresciuto nel vivaio bianconero fin da quando aveva 9 anni, è ora al centro di una trattativa che coinvolge anche il Napoli . Il club partenopeo ha infatti manifestato un interesse concreto per il classe 2003, reduce da una stagione in prestito al Genoa interrotta solo da un infortunio. Al momento, le due società stanno dialogando per capire se esistano i margini per un trasferimento, e il giocatore attende con pazienza l'evoluzione della situazione. A parlare della trattativa è il suo agente, Giovanni Branchini , tra gli altri segue anche Max Allegri - ex tecnico bianconero, tornato al Milan proprio quest'estate -.

L'interesse del Napoli e la stima di Antonio Conte

A confermare l’interesse del Napoli è stato direttamente Giovanni Branchini, agente di Miretti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “C’è un interessamento del Napoli per lui. I club hanno iniziato a parlarsi e noi stiamo aspettando l’evoluzione”, ha dichiarato. Branchini ha sottolineato un altro aspetto: "Dal nostro punto di vista, ci vede privilegiati perché essere contesi da Juventus e Napoli oggi è qualcosa che per un atleta anche meritevole come Fabio è già un bellissimo risultato". E poi sulla stima di Conte per Fabio: “Essere stimati da Conte ed essere ritenuti un’ipotesi per rinforzare una squadra già fortissima è un risultato di grande valore”. Se l’operazione andrà in porto, ha assicurato l’agente, Miretti affronterà la nuova avventura con umiltà e voglia di imparare in un gruppo ricco di talento ed esperienza.

La versatilità tattica di Miretti: il ruolo ideale

Parlando del ruolo più adatto a Fabio Miretti, Branchini ha evidenziato la sua grande flessibilità tattica: "Ha una storia nelle giovanili della Juventus che lo ha portato un po' a giocare in tutte le posizioni del centrocampo, ma con un'attitudine centrale, cioè da playmaker, da regista basso e da trequartista. Aveva anche la bella abitudine di segnare molti gol. Vieira gli ha chiesto una posizione diversa e devo dire che all'inizio gli ha creato anche qualche difficoltà, ma poi è riuscito con la crescita globale di tutta la squadra, perché il Genoa si è ritrovato a giocare veramente un buonissimo calcio, è riuscito a interpretare il ruolo come l'allenatore gli aveva chiesto di fare, con soddisfazione anche sua: ha segnato qualche bella rete e si è resto protagonista di buone prestazioni". Non ha potuto chiudere la stagione per un infortunio, ma ora è completamente recuperato dopo la frattura alla clavicola ed è tornato ad allenarsi con la Juventus.