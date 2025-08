Ecco la prima Juve della stagione: scopriamo David e Joao Mario e c'è grande attesa per Bremer

Siete pronti per la prima Juve della stagione? Domani mattina, alle 11, sui campi della Continassa ci sarà la prima amichevole estiva della stagione. L'orario insolito è legato al fatto che, nel pomeriggio, la Juventus partirà per la Germania e quindi Tudor ha spostato l'amichevole al posto dell'allenamento mattutino. E la partita sarà comunque visibile sui Dazn. L'avversario è la Reggiana, che milita nel campionato di Serie B e, per Tudor, sarà l'occasione di provare i primi schemi della stagione, mentre per il pubblico juventino sarà l'occasione di vedere per la prima volta in campo il nuovo centravanti Jonathan David, che giocherà sicuramente almeno uno dei due tempi. Ci sarà spazio anche per l'esterno destro Joao Mario, appena arrivato dal Porto, che al momento è l'unico esterno di ruolo a disposizione di Tudor per quella fascia.