Tudor Next Gen, dal sogno Huijsen all'esterno perfetto: i giovani Juve in Germania

Pietrelli, l'esterno perfetto per Tudor

Alessandro Pietrelli è quasi un ultimo arrivato in casa Juventus, essendosi trasferito in bianconero solo lo scorso gennaio dalla FeralpiSalò. Per lui l'impatto in Next Gen è stato devastante, tanto da aver già dimostrato di poter essere un calciatore di categoria superiore rispetto alla Serie C. Classe 2003, Pietrelli cresce nei settori giovanili di Cesena e Bologna prima del passaggio alla Feralpisalò nell’estate del 2022. Un percorso di crescita tra Serie B e C in cui colleziona 27 presenze totali. Nel gennaio 2025 passa in Next Gen, con la Juve che riesce a strapparlo ad altri club interessati come il Sassuolo. Neanche il tempo di arrivare che diventa subito inamovibile per Brambilla, che gli fa giocare tutte le partite. Nelle prime apparizioni fa capire subito di che pasta è fatto, con 2 gol e 1 assist. Stupenda la sua prima rete con la Next Gen al Picerno, in cui si mostra esattamente per quello che è: grande forza fisica, ottima capacità di saltare l’uomo e tiro col sinistro di una potenza e precisione rara.