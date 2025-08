Miretti, da nuovo Marchisio all’addio Juve: la trattativa col Napoli può entrare nel vivo

Certi amori regalano un’emozione per sempre. Chi meglio del cantante, tra l’altro juventino doc, Eros Ramazzotti per fotografare la passione calcistica di Giovanni Manna per Fabio Miretti . Un innamoramento che parte da lontano e affonda le radici nella comune esperienza alla Juve Next Gen in Serie C durante la stagione 2021/22. All’epoca il dirigente campano era il ds della formazione Under 23 bianconera, nella quale brillava proprio Miretti in mezzo al campo. Tanto che tutti gli addetti ai lavori della terza serie vaticinavano una carriera straordinaria per il talento di Pinerolo. Promesse mantenute solamente in parte finora, ma le potenzialità per diventare un top player restano. Mai smettere di sognare e soprattutto crederci, verrebbe da dire. Anche perché la possibilità di diventare uno dei migliori centrocampisti italiani rimane tuttora realizzabile, visto che Fabio compirà appena 22 anni domani. Insomma, il tempo c’è ancora per arrivare ai massimi livelli con le squadre di club e conquistare un posto in Nazionale.

Lontano da Torino

La sensazione è che, però, difficilmente ciò possa accadere dalle parti della Continassa, dove nell’ultimo anno e mezzo hanno un po’ smesso di credere nelle doti del classe 2003, passato da essere il nuovo Marchisio - come era stato ribattezzato dopo le prime apparizioni in Serie A - a possibile giocatore da cedere per fare cassa. E soprattutto realizzare pure una robusta plusvalenza, dato che Miretti a bilancio pesa zero essendo un prodotto del florido vivaio juventino. Motivo per cui incassare una cifra tra i 15 e i 18 milioni sarebbe ossigeno puro per la Vecchia Signora, che per la prima volta ha aperto la porta all’addio del centrocampista a titolo definitivo. Neanche la buona annata disputata in prestito al Genoa sembra aver mutato il destino di Fabio.

Il Napoli osserva, Branchini conferma

Spettatore interessato alla vicenda Manna, appunto. Il direttore sportivo del Napoli vuole regalare il suo pupillo ad Antonio Conte. I Campioni d’Italia, infatti, intendono completare la mediana con una giovane mezzala. Identikit che risponde alla perfezione a quello di Miretti, che essendo nato nel 2003 sarebbe poi iscrivibile nelle liste della Serie A come under. Un vantaggio non di poco conto e che solletica gli appetiti azzurri. A confermare il pressing dei partenopei pure l’agente del calciatore, Giovanni Branchini, che ai microfoni di Sky ha fatto il punto sul futuro professionale del suo assistito: «L’interesse del Napoli è vero, i due club (Juventus e Napoli, ndr) hanno iniziato a parlarsi. Il giocatore aspetta che venga presa una decisione».

Tradotto: palla alle società, ma Fabio approderebbe volentieri alla corte di Antonio Conte, dove potrebbe consacrarsi ad alti livelli. Pronto un quadriennale con opzione per il quinto anno da 1,7 milioni a stagione. Ora manca l’intesa tra le due dirigenze, visto che il Napoli vorrebbe investire 10-11 milioni più bonus per rilevare il cartellino del talento piemontese. Pochi secondo la Vecchia Signora, che si aspetta proposte più elevate per dare il via libera alla vendita di Miretti.

