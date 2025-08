Stallo Vlahovic, il Milan non ha fretta: per la Juve spunta l’ipotesi contropartita

TORINO - Savoia, Inglese, Bandiera o Gassa d’amante. Bisogna scorrere l’intero elenco dei nodi marinari e scegliere quello più difficile da sciogliere per descrivere quale sia ad oggi la situazione tra la Juventus e Dusan Vlahovic . "Può partire alla giusta offerta, ci sono stati dei colloqui negli Stati Uniti e siamo d’accordo": Comolli l’ha resa chiara e semplice, ma a intricare ulteriormente lo scenario è arrivata la risposta social dell’attaccante. Ancora una volta, un nove – questa volta in numeri romani -, a ribadire non solo quale sia il suo numero di maglia, ma anche il suo status all’interno della squadra. Prese di posizione, forse scaramucce, ma un conto sono i social network e un altro è la vita fuori dallo schermo. Lì, dove le trattative prendono piede e vengono alimentate. Lì dove il direttore generale della Juventus, insieme all’entourage del calciatore, lavorano per trovare una soluzione che soddisfi tutti.

Il Milan studia il piano per arrivare a Vlahovic

In questa fase, occhi e orecchie sono soprattutto puntati poco distante da Torino, in direzione Milano. Per il Milan, Vlahovic rappresenta un nome in cima alla lista dei desideri, un obiettivo da cucinare anche a fuoco lento, se necessario. Le questioni da risolvere sono ancora diverse, in particolare c’è quella legata alla buonuscita a far storcere il naso al management bianconero. Dal punto di vista delle cifre, il desiderio della Juve sarebbe quello di non fare minusvalenza, per questo servirebbero circa 20 milioni. Non è, però, un diktat fissato sulla pietra con uno scalpello, anzi. Un po’ di elasticità c’è: in definitiva, una piccola minusvalenza sarebbe nulla rispetto a quanto si alleggerirebbe il bilancio con la partenza di Vlahovic. Il Milan osserva, studia, non ha fretta e può portare la trattativa per le lunghe. In questa fase di stallo, una delle idee al vaglio è quella di inserire una contropartita per sbloccare la situazione. Allegri sta ancora studiando la rosa, ma c’è già una corposa lista di giocatori in uscita.

Juve, ecco le contropartite del Milan per Vlahovic

C’è Chukwueze, l’agente lavora per piazzarlo e se la pista turca non decollasse potrebbe tornare sul mercato italiano. C’è Thiaw, anche se ad oggi l’idea non sembra scaldare particolarmente le parti coinvolte. Ci sono anche, a centrocampo, Musah e Bondo che i rossoneri vorrebbero cedere. In ogni caso, si tratterebbe di una reciproca soluzione ai problemi dei due club. Un’idea buttata lì sul tavolo delle trattative, non scartata a priori, ma certo non raccolta con grande entusiasmo. Intanto, Dusan ha già pronte le valigie, non per traslocare a Milano, ma per volare in Germania e svolgere il ritiro con i compagni.

