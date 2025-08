Lo avete riconosciuto? Dalla Next Gen alla Reggiana, rieccolo contro la Juve

Affrontare il proprio passato. È quello che è successo questa mattina ad un calciatore della Reggiana , che ha preso parte all'amichevole contro la Juventus di Igor Tudor . Diversi anni trascorsi in bianconero, in particolare nella Next Gen , prima di separarsi ad inizio 2024, quando si è accasato a titolo definitivo al club emiliano pur restando in prestito all'U23 bianconera fino al termine della stagione. Lo avete riconosciuto?

Juve-Reggiana, in campo l'ex bianconero

Si tratta di Diego Stramaccioni. Difensore classe 2004 è cresciuto nel settore giovanile del Perugia, poi il breve passaggio alla Vis Pesaro fino ad arrivare alla Juventus Next Gen. I bianconeri lo lasciano però in prestito ai biancorossi, per poi tenerlo in rosa per tre stagioni, dal 2021 al 2024 (gli ultimi 6 mesi, come detto, rimane in prestito alla Juve dopo essere stato ceduto a titolo definitivo alla Reggiana).

Con la seconda squadra bianconera colleziona in tutto 53 apparizioni tra campionato, coppa di Serie C e playoff. Nell'estate del 2024 il passaggio alla Reggiana, dunque, che però lo gira immediatamente in prestito al Gubbio. Di rientro alla casa base in questa estate, ha svolto la preparazione con mister Dionigi, fino a venir impiegato nella sfida di oggi: all'80' l'ingresso in campo, per giocare uno scampolo di partita contro il suo passato.

