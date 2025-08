Juve, i convocati in Germania: tutte le scelte di Tudor sugli esuberi

"La Juventus è in partenza per la Germania. Presso l'Adidas HQ di Herzogenaurach i bianconeri svolgeranno un training camp da oggi, sabato 2 agosto 2025, a domenica 10 con la trasferta tedesca che finirà con l'amichevole di Dortmund contro i padroni di casa del Borussia in programma alle 17:30". Con una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club torinese ha annunciato la lista dei calciatori convocati dal tecnico Igor Tudor per il ritiro estivo della squadra. Sorprende la scelta sui cosiddetti 'esuberi', da Arthur a Djalò, tutti presenti nell'elenco, al pari di quelli sul mercato, come Vlahovic, Weah, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Unici assenti Milik e Savona, attualmente infortunati. Di seguito la lista completa.