Tudor, l'arte del riciclo e la Juve che non deve dar via un gatto per un cane

Il riciclo di Tudor: con Bremer ci si lecca le dita e con Koopmeiners...

Ma la lezione della scorsa estate, quando venne tentato un rischioso “all in” finito malissimo già prima della fine della stagione, suggerisce prudenza. No, alla Juve non possono esistere le stagioni di transizione, ma non si possono neanche negare le circostanze nelle quali si sta muovendo la nuova dirigenza, che - se non altro - sta assumendo una postura più rigida rispetto a calciatori e procuratori. A Tudor, quindi, resta la nobile e dimenticata arte del riciclo, che nel calcio significa usare quelli che si ha. Poi, nel caso di Bremer ci si lecca le dita, in quello di Koopmeiners ci si fa il segno della croce sperando che torni il giocatore che era all’Atalanta due stagioni fa. D’altra parte, in una situazione economica ballerina, il rischio è che - come diceva un vecchio dirigente della Juve - si dia via un gatto per poi prendere un cane (e continuava: a quel punto mi tengo il gatto che almeno lo conosco e lui conosce me). La Juve ha estremamente bisogno di un salto di qualità, quindi dell’innesto di paio di campioni veri, non ha bisogno di altre mezze figure. Di quelle ne ha in abbondanza e Tudor dovrà reimpastarle, in attesa di gente da Juve.

