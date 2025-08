Miretti, compleanno tra amore e mercato: il messaggio della fidanzata e l'appello dei tifosi Juve

Gli auguri della fidanzata India Simoni

Nel giorno del suo 22º compleanno, Miretti ha ricevuto un messaggio speciale dalla fidanzata India Simoni, che ha voluto dedicargli un pensiero dolce e profondo sui social. “22 per la mia metà! Anche se hai un carattere discutibile vorrei saper affrontare le difficoltà come fai tu, grazie per esserci sempre, per credere in me ogni giorno di più. Non ti ringrazierò mai abbastanza per l’amore che mi dai, da sempre. Sono fiera di te, di come affronti la vita e dell’uomo che stai diventando tanti auguri amore mio, anche se siamo lontani sono sempre con te!... Hai e avrai sempre la parte più importante del mio cuore...”, ha scritto, con parole che raccontano un legame forte e sincero. Un messaggio che si conclude con una nota affettuosa e ironica: “Non abituarti troppo a queste parole dolci!”. Il centrocampista ha risposto con un semplice ma sentito "Ti amo" e l'emoji dell'infinito, a testimoniare il legame profondo con la compagna. Intanto, Fabio ha raggiunto la Germania con il resto della squadra e festeggerà il compleanno in ritiro, circondato dai compagni e dallo staff tecnico. Anche la Juve ha scritto "Buon compleanno, Fabio!" sui social. Un post che ha ricevuto tanti commenti positivi da parte dei tifosi.