Weah al Marsiglia, cifre e dettagli: quando lascia il ritiro e come si sblocca il mercato Juve

L’avventura di Timothy Weah alla Juventus sembra ormai giunta al capolinea. L’esterno statunitense, arrivato a Torino nel 2023 dal Lilla per circa 12 milioni di euro, è vicino al trasferimento all’ Olympique Marsiglia , club che lo ha fortemente voluto e per il quale ha espresso la sua preferenza sin dall’inizio della finestra estiva di mercato. Dopo settimane di contatti e trattative, l’accordo tra le parti è praticamente definito: mancano solo le firme per rendere ufficiale il trasferimento. Attualmente Weah è in Germania con la Juventus per il ritiro precampionato , ma potrebbe lasciare il gruppo in serata per raggiungere la Francia e unirsi alla nuova squadra guidata da Roberto De Zerbi . Un trasferimento che soddisfa tutte le parti coinvolte, soprattutto il giocatore, desideroso di intraprendere una nuova esperienza in Ligue 1.

De Zerbi lo aspetta, Rabiot lo ritrova

Weah non ha avuto dubbi sulla sua prossima destinazione: ha sempre spinto per raggiungere Marsiglia, affascinato dalla possibilità di lavorare con Roberto De Zerbi e di inserirsi in un progetto tecnico ambizioso. L’esterno classe 2000 ritroverà all’OM anche Adrien Rabiot, suo ex compagno di squadra alla Juve, in attesa che l'esterno formalizzi il suo trasferimento in Ligue 1. La prospettiva di ritagliarsi un ruolo da protagonista in un campionato competitivo e in una squadra costruita per l’Europa rappresenta per Weah una grande opportunità di crescita. A breve, salvo sorprese, ci sarà l’ufficialità: il Marsiglia è pronto ad accoglierlo, la Juventus a salutarlo.