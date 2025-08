Juve, doppia seduta in Germania: palestra, campo, lavoro tattico, partitelle. Weah non si è allenato

Herzogenaurach (GERMANIA) - Continua il lavoro estivo della Juventus in vista della prossima stagione. Dopo le fatiche del Mondiale per club e il riposo concesso da Igor Tudor , i bianconeri sono tornati a lavorare in gruppo alla Continassa per poi spostarsi ad Herzogenaurach per il ritiro. Prima giornata di lavoro in terra tedesca sotto gli occhi del tecnico croato che sta iniziando a costruire la sua Juventus per affrontare al meglio un 2025/2026 nel quale sono richiesti importanti passi avanti alla Vecchia Signora. Tante le cose cambiate rispetto ad un anno fa, quando la Juventus si era presentata in Germania con il nuovo tecnico Thiago Motta .

Assente Weah

Le aspettative riposte nel tecnico italo-brasiliano non sono state rispettate ed è per questo che il nuovo corso bianconero ha deciso di ripartire da quel dna juventino che Tudor sta cercando di inculcare al meglio nei suoi giocatori. E il primo giorno ad Herzogenaurach ha visto il gruppo impegnato in una doppia seduta. Assente Timothy Weah che è in ritiro con il resto del gruppo, ma ormai prossimo al passaggio in Ligue 1 con il Marsiglia: un'operazione che permetterà a Comolli di tornare a lavorare sul mercato per regalare altri rinforzi a Tudor.

La nota del club

Questa la nota del club: "Dopo l’amichevole contro la Reggiana giocata alla Continassa e la partenza di ieri, inizia oggi ufficialmente il training camp in Germania della Prima Squadra bianconera. Nella prima giornata di lavoro presso l'adidas HQ di Herzogenaurach, il gruppo guidata da mister Tudor si è concentrata sul lavoro di forza in palestra nella mattinata, per poi passare al campo nel pomeriggio per un lavoro tattico incentrato sulla fase offensiva, concluso con una serie di partitelle. Anche domani prevista doppia sessione d’allenamento, al mattino e nel pomeriggio". Lavoro intenso in vista del prossimo test contro il Borussia Dortmund.