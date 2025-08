Conte, vuoi Miretti? E la Juve vuole davvero venderlo? Prezzo, verità e fattore Tudor

E voi lo vendereste, al Napoli, Miretti? Manna, il ds dei campioni d'Italia e ex dirigente Juve (che quindi Miretti lo conosce bene, perché lo ha visto crescere nelle giovanili), lo ha chiesto e sta parlando fittamente con l'agente del giocatore, Branchini. La Juve, per il momento, non ha ricevuto una richiesta o un'offerta concreta, ma ascolta indirettamente quanto stanno dicendosi Manna e Branchini. Nel frattempo, però, ha stabilito un prezzo per cedere il ragazzo. Non meno di 20 milioni. Una cifra che, allo stato attuale delle cose, scoraggerebbe il Napoli, che era orientato su 15 milioni al massimo. Tutto potrebbe essere risolto con formule legate a bonus e escamotage simili, ma il vero ostacolo all'operazione potrebbe essere Igor Tudor, cui spetta l'ultima parola. Insomma, chiederanno all'allenatore se si può fare a meno di Miretti. Tudor lo ha schierato titolare, con buoni profitti, nella partita contro la Reggiana alla Continassa e sta riflettendo sull'eventualità di tenerlo. Il problema sarebbe il ruolo: Miretti è una classica mezzala, con il 3-4-2-1 che ha in mente Tudor, la sua collocazione è complicata e finirebbe a fare uno dei due dietro il centravanti (quindi in alternativa a Yildiz e Conceiçao). Nei prossimi giorni, tuttavia, potrebbe esserci un rilancio del Napoli.