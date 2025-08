Joao Mario, voglia di Juve e Champions: "Impossibile rifiutare. Io simile a Cancelo"

Joao Mario e le prime impressioni alla Juve

Nel frattempo, però, può contare su di lui. Che è orgoglioso, che più orgoglioso non si può: «Venire qui, in un grande club italiano e con una grandissima storia, mi fa sentire esattamente così. I primi giorni sono stati positivi - racconta -, la squadra e i miei compagni mi hanno subito accolto bene, così come l'allenatore e lo staff tecnico. Non posso che essere contento». Felice è in particolare Igor Tudor, ora con un'opzione differente sull'out destro, dove il conservativo Savona e l'offensivo Nico Gonzalez sembrano due estremi che non risolvono lo stesso problema: «Ma questo è un gruppo di grandissima qualità, fatto di giocatori bravi - dice Joao -, e sarà un modo per mettermi alla prova, per salire di livello. E credo di essere pronto per farlo».

Il rapporto con Conceicao e Djalò

Ecco, l'esser pronti è un nodo cruciale. Perché di tempo non ce n'è. Per questo, l'aiuto di tutti sarà determinante, quello di chi gli sta di fianco - come lo stesso Chico e Tiago Djalò - ancor di più: «Mi danno una grossa mano e sto cercando di imparare dagli altri, interagendo con i miei compagni anche per capire meglio le dinamiche. Mi sto integrando facilmente». La storia portoghese, a Torino, comunque è un primo sorriso svelato. E non poteva non ripartire dal più forte: «Fin da piccolo, mi sono sempre ispirato a Cristiano Ronaldo. Un esempio per il modo di lavorare, per l'ambizione che lo spinge sempre a volere qualcosa in più». Come Cambiaso, per il ruolo, c'è un maestro ed è l'altro Joao, cioè Cancelo: «Mi ispiro al suo modo di giocare, è un giocatore molto offensivo, pur essendo un terzino. Ho caratteristiche simili alle sue».