"Non c'è nessuno da Juve. Danilo poteva ancora essere utile, ecco perché"

La Juve, il mercato e Douglas Luiz

E contro la Juventus, poi. Tra l'altro, come vede i bianconeri in questa stagione?

«Le dico la verità: a me, per la Juve, dispiace proprio».



Perché?

«Nell'ultimo anno ha trovato delle difficoltà evidenti, non riuscendo a trovare quella continuità che è fondamentale per stare a certi livelli».



Si è dato una spiegazione?

«Una ce l'ho, o almeno mi è più chiara: il calcio italiano non ha più un numero forte di giocatori azzurri, che siano nati e prodotti da voi».



Però vede talenti particolari, in giro?

«No, ne vedo pochi. Perché c'è meno tecnica, mi sembra chiaro. Poi comunque la Serie A è sempre la Serie A. Mi piace lo stesso, almeno per le caratteristiche che conserva, dalle doti difensive alla tipologia di gioco. Un po' più moderna, però con dei tratti unici».



E di talenti alla Juventus, invece?

«Vale un po' il discorso generale. Ce ne sono alcuni di bravi, ma se devo indicare uno dalla qualità sopraffina, non riesco. Non c'è davvero uno che mi faccia dire: sì, questo è da Juve».



Serve un intervento sul mercato oppure è un discorso anche generazionale?

«Il mercato può aiutare, ma è una mancanza collettiva. Mi dispiace dover dire certe cose, però il calcio è cambiato. E mi dispiace per il momento che sta attraversando in particolare il movimento italiano, poi si vede con la Nazionale».



Douglas Luiz non si è presentato in ritiro, poi è tornato ad allenarsi con Tudor. Si è dato una spiegazione?

«Anche io ne ho fatta qualcuna, soprattutto sui ritardi e sui ritiri. Oggi magari te la fanno pesare di meno, comunque lui mi sembra più fuori contesto».



Come se non si fosse integrato?

«Come se non si fosse adattato. E in generale oggi vedo più personalismi, il pensiero è meno rivolto al gruppo, all'idea di squadra. Meno serietà, ecco».



Note liete: Bremer è tornato in campo. E sì che è mancato tanto, ma quale apporto potrà dare adesso?

«Con Gleison ci vuole tempo, l'obiettivo dev'essere tornare a giocare al massimo, cioè al livello a cui era prima abituato».



Per la Seleçao può essere finalmente il suo momento?

«Mah, per me ci sono ancora dei giocatori davanti a lui, anche perché gioca in un campionato magari meno visto. Penso a Marquinhos, che ha vinto tutto con il Paris Saint Germain. Penso a chi gioca in Premier League, come Gabriel Magalhaes. Sono calciatori che hanno già dimostrato».



Dunque c'è comunque una gerarchia da scalare.

«Sì, ma l'importante è che si concentri sul rientro in campo. Perché parte tutto da lì, dalle prestazioni, da come lo farà, dalla continuità che troverà».