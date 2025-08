Calciomercato Juve, intreccio Miretti-Douglas Luiz per Hjulmand: Comolli non cede e Tudor medita

Futuro Miretti, decide Tudor

Motivo per cui avrebbe chiesto al club di concedergli qualche giorno di tempo per valutarne la compatibilità nel suo assetto tattico. Tudor sa che il club ha disperato bisogno di liquidità per poter finanziare i colpi in entrata più luminosi. Dunque, se la società sarà in grado di offrigli più garanzie sui profili inseguiti per la mediana, allora darà il placet per la partenza di Miretti. Hjulmand è il preferito dell’allenatore croato, anzitutto per un discorso tecnico - Tudor ha chiesto un play d’esperienza, che possa contendersi le chiavi della regia con capitan Locatelli - e poi per via della sua dimestichezza con il campionato italiano, dopo l’eccellente stagione trascorsa da protagonista nel Lecce. Tra le alternative, non tramontano le piste per Yves Bissouma, in uscita dal Tottenham e più abbordabile a livello economico (25 milioni dovrebbero bastere per strapparlo agli Spurs) e Matt O’Riley del Brighton.