Juve, giornata intensa in Germania: torna la doppia seduta e visita all’Innovation Lab

Gruppo bianconero al lavoro anche oggi, in Germania, nel Training Camp a casa Adidas. Se ieri si è svolta una sola seduta di allenamento, oggi è tornata la doppia sessione, al mattino e al pomeriggio. La squadra, che ha anche avuto modo di visitare l’Innovation Lab di Adidas, al mattino ha lavorato in due gruppi distinti sulla forza, in palestra. Pomeriggio invece in campo, per una sessione di esercitazioni tattiche, divisi per reparti (fase offensiva e difensiva), per concludere come sempre con una serie di partitelle. La Juventus si trova in ritiro ad Herzogenaurach ormai da tre giorni, con gli occhi puntati a quello che sarà il prossimo impegno estivo contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, fissato il prossimo 10 agosto, in un match amichevole.