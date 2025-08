Weah è arrivato a Marsiglia con papà George: l’accoglienza dei tifosi, le cifre dell'operazione

Weah, l'addio alla Juventus

La mattina del 6 Agosto Timothy Weah ha lasciato il ritiro della Juventus a Herzogenaurach. Lo statunitense aveva saltato le ultime sessioni di allenamento compresa l'amichevole contro la Reggiana proprio per via degli avanzati discorsi di mercato in corso con il Marsiglia. La trattativa è stata conclusa con l'accordo per la cessione con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro più 3 milioni di euro di bonus e una percetuale del 10% sulla futura rivendita. In maglia bianconera lo statunitense classe 2000 ha collezionato 5 reti in 60 presenze.