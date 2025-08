Douglas Luiz al Nottingham Forest, avanti tutta: la Juve aspetta l’offerta

Avanti tutta. Il Nottingham Forest è pronto ad accelerare per riportare in Premier League Douglas Luiz . Il brasiliano è la prima scelta della società del presidente Evangelos Marinakis , che sta intensificando i contatti con la Juve per acquistare il cartellino del centrocampista, espressamente richiesto dal tecnico portoghese Nuno Espirito Santo. Lavori in corso per trovare la quadra sia sulla formula sia soprattutto sulle cifre. Si parte dalla richiesta bianconera fissata ad almeno 40 milioni di euro; mentre il Forest vorrebbe spendere un po’ meno (intorno ai 33-34). Ecco perché da qualche giorno le parti stanno dialogando per cercare di colmare il gap, visto che pure il classe 1998 ha dato il pieno gradimento verso la destinazione. Tanto che il suo agente Kia Joorabchian ha già da qualche giorno impostato un’intesa di massima con la formazione biancorossa per un contratto fino al 2030 da 5 milioni più bonus , ovvero più di quanto guadagna ora a Torino.

Gli occhi della Premier su Douglas

Per quanto riguarda la formula dell’affare la Juve ha le idee chiare: dalle parti della Continassa, infatti, puntano a salutare il brasiliano a titolo definitivo e per questo chiedono l’obbligo di riscatto. Gli inglesi potrebbero legarlo alla qualificazione a una delle coppe europee: traguardo raggiungibile, come dimostra l’ingresso in Europa League centrato nel campionato scorso, anche se in Premier la concorrenza è massiccia e di alto livello. Motivo per cui Oltremanica non vi sono certezze e per questo la Juve spera di condizionare l’acquisto a titolo definitivo di Douglas a fattori più scontati da raggiungere. Nottingham ma non solo: sulle tracce di Luiz ci sono pure altri club, anche se tra oggi e domani sono previsti contratti diretti sull’asse Forest-Juve. Occhio pure all’Everton che cerca un centrocampista di alto livello e ha un budget da 35 milioni per rinforzare la mediana e ingolosire la Vecchia Signora, tuttavia la destinazione Toffees non sembra per ora intrigare più di tanto il brasiliano.

I buoni rapporti tra Nottingham e Juve

Ad aiutare il Nottingham anche gli ottimi rapporti sia tra l’agente del centrocampista e il ds del club inglese Edu Gaspar, che è un estimatore di vecchia data di Douglas. Non a caso due anni fa era arrivato a offrire 40 milioni per provare a portarlo all’Arsenal, scontrandosi però col muro eretto da Monchi che non volle cedere Luiz. Oltretutto pure il neo dt juventino Francois Modesto vanta un canale decisamente privilegiato con la società inglese. Con Edu infatti ha lavorato nei mesi scorsi; mentre il presidente Marinakis stravede per il giovane dirigente francese, al quale qualche anno fa aveva dato il controllo dell’area sportiva dell’altra società di sua proprietà (l’Olympiacos), oltre a rivolerlo alle proprie dipendenze pure al Nottingham. Solo la chiamata di un top club come la Juve ha indotto il magnate greco a liberarlo, tuttavia il feeling tuttora forte tra i due può aiutare a finalizzare l’affare Douglas Luiz. Sullo sfondo per il brasiliano si staglia anche il Fenerbahce: Mourinho ha sondato il terreno e potrebbe garantire un maxi ingaggio al classe 1998, che però continua a dare precedenza al rientro in Premier.

