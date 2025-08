Alle radici di Yildiz, viaggio dove tutto è iniziato: quando la Champions era nel campetto di Ratisbona

RATISBONA - Dalla villetta del centro storico al campetto dove tutto è iniziato, la distanza è di soli 800 metri. Yildiz la percorreva molte volte a piedi, mano nella mano con zio Ulli. Poi in bici, anche da solo, non appena ha potuto. Sfruttava senza paura la sponda del Danubio, sfrecciando su salite e discese, frenando sullo sterrato e accelerando per le strade perfette. Il quartiere è quello di Stadtamhof, sud di Ratisbona , 160mila abitanti: pare una ragnatela grigia, di case e fabbriche, di nuvoloni e di finestre sbarrate. Eppure, al piccolo Kenan, sembrava la metropoli più grande di questo pianeta. Quella distesa verde? Uno stadio. La sfida agli amici, la Champions League . Una breve discesa, rigorosamente percorsa a tutta, era il suo ultimo rito prima di compiere la magia: con il pallone tra i piedi, attaccava e difendeva, cinquanta metri da una porta all'altra. Era la sua vita. Lo è stata fin quando un dirigente del Sallern, Detlef Staude, gli ha chiesto: perché non vieni a giocare da noi? Le iniziali titubanze hanno ceduto presto il posto all'esuberanza, quindi alla passione. Kenan, al calcio, ha cominciato a pensarci forte. Giorno e notte. Fino a diventare il più bravo della sua formazione, dopo esserlo stato nel suo quartiere.

Scoperto dal Bayern Monaco

Il passaggio al Regensburg ha portato poi alla chiamata del Bayern Monaco, quando di anni ne aveva solamente 7: ogni cosa è stata scandita da una velocità supersonica, il tempo impiegato dal resto del mondo ad accorgersi della sua qualità. E sì, chissà cosa sarebbe accaduto se quel giorno, Staude, non si fosse accorto di un bambino intento a calciare su un muretto, un paio di scambi giusto con se stesso, però con una tecnica inusuale, per l'età e per la media. Il tiro era scoccato alla perfezione. Sordo e meraviglioso, il rumore prodotto. Da lì, e in quel luogo, con l'erba tagliata sui centimetri e il fiume a scorrere insieme alle giornate, oggi possiamo dire che sia nata una stella. E nei pressi, inevitabilmente, è facile imbattersi in chi racconta quella storia. Come Jurgen, 62 anni, da sempre in Weichser Damm, la strada che costeggia il campetto: «So bene chi sia Yildiz e ne ho seguito la storia - ci racconta, in un inglese frammentato -. La Fußballplatz è un'istituzione a Ratisbona, perché è uno degli spazi più belli e ancora gratuiti, tanti ragazzini hanno iniziato a giocare qui, specialmente quelli che abitano da queste parti».

Gli inizi al Sallern SV

Incluso lo juventino. Che spesso faceva coppia con il suo migliore amico, Talha, e con gli altri compagni di scuola improvvisavano squadre e partite, finché il sole non andava via. A circa 6 chilometri da lì, in uno scenario per nulla differente, si allena il Sallern SV: è stata la sua prima, vera maglia. Per arrivarci si attraversa una serie di case che indicano chiaramente la distanza dal centro città: sono più moderne, ma modeste, fatte per un'esistenza lenta e di necessità più strette. La strada asfaltata diventa in pochi metri sterrata. Dopo una piccola salita, l'insegna del club è lo sfondo dello scorcio più emozionante: c'è una bandierina e ci sono i segni bianchi del campo, dietro quelle delle montagne. Di fianco, invece, la corsa privilegiata del Regen, attorno al cui flusso si sviluppa l'intera area. In queste ultime settimane, il piccolo club di Ratisbona è impegnato nel rifacimento dell'intera area esterna: l'obiettivo è creare una piccola tribunetta, modernizzare una struttura evidentemente intrappolata nel suo passato. C'è giusto un bar, una terrazza con qualche tavolino e un po' di sedie.